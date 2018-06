Strana SaS bude o novele zákona o Audiovizuálnom fonde komunikovať, prizve si k okrúhlemu stolu filmárov

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce o svojich zámeroch meniť systém podpory filmovej tvorby diskutovať so samotnými filmármi.

Oslovujú zástupcov filmárskej obce

Ako sa uvádza v tlačovej správe poslankyne NR SR a tímlíderky SaS Renáty Kaščákovej o organizovaní odbornej diskusie o navrhovaných zmenách v Audiovizuálnom fonde, „SaS pozve odborníkov k okrúhlemu stolu na tému Audiovizuálna kultúra a verejné financie“.

„Naším cieľom je pozvať za jeden stôl odborníkov z oblasti audiovízie, štátnej správy, ale aj podnikateľského sektora či nezávislých odborníkov na správu verejných financií a pozrieť sa na podporu audiovizuálnej kultúry nielen z úzkeho pohľadu toho, čo potrebuje samotný sektor, ale aj zo širšej optiky verejných financií vynakladaných na kultúru zo štátneho rozpočtu,“ cituje Kaščákovú tlačová správa, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

V týchto dňoch oslovujú zástupcov filmárskej obce a následne zverejnia zoznam účastníkov. SaS ďalej informuje, že okrúhly stôl bude 18. júna v ich bratislavskom sídle a dostali naň pozvanie zástupcovia Audiovizuálneho fondu (AVF), RTVS, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva financií SR, ako aj zástupcovia producentských a distribútorských združení a organizátori festivalov.

Vyššia hodnota za peniaze

SaS tvrdí, že „má záujem diskutovať s verejnosťou, a najmä s odborníkmi, ktorých sa najviac týka financovanie a rozvoj slovenskej kinematografie“. „Aj na základe ich odporúčaní chceme vniesť do financovania lepší a spravodlivejší systém,“ SaS dodáva, že ich motiváciou pri tvorbe návrhu novely zákona o AVF je „snaha zvýšiť mieru transparentnosti a kontroly pri narábaní s verejnými zdrojmi a v konečnom dôsledku dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze“.

Filmová obec nesúhlasí s návrhom novely zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorú avizuje opozičná parlamentná strana SaS. Podľa nich by zničila slovenský film. Obávajú sa straty nezávislého a transparentného AVF, ako aj o pôvodnú tvorbu a podporu filmu v RTVS. Ak by podľa filmárov prišiel slovenský film o koprodukčnú podporu verejnoprávneho RTVS, nemohol by sa uchádzať o podporu z európskych fondov a o ďalšiu zahraničnú podporu a slovenská filmová tvorba by sa vrátila o desaťročia späť.

Opakovaná výzva na stiahnutie novely

Podmienkou pre zahraničnú podporu, nevyhnutnú pre finančne náročné filmové umenie, je totiž vždy podpora národného verejnoprávneho vysielateľa. Predstavitelia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), Asociácie nezávislých producentov (ANP), zástupcovia tvorcov animovaných filmov a desiatky ďalších predstaviteľov filmárskej obce na Slovensku na dnešnej tlačovej besede v Bratislave preto opakovane vyzvali SaS na stiahnutie návrhu novely zákona o AVF.

Ako avizoval režisér a prezident SFTA Martin Šulík, SFTA požiadala o stretnutie ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú a s SaS diskutujú o zorganizovaní okrúhleho stola. Argumenty filmárov podporil na tlačovej besede generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko. Nie je pravda, že prostriedky AVF sú len prostriedky daňových poplatníkov. Do tohto fondu významne prispievajú televízni vysielatelia, distribútori a ďalší súkromní podnikatelia v audiovizuálnom priemysle.