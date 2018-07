Strana SaS predstavila vlastné riešenia na zníženie počtu exekúcií, s vládnym návrhom nesúhlasí

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v piatok predstavila osem bodov svojho programu Riešenia SaS na zníženie počtu exekúcií, pretože nesúhlasí s vládnym návrhom na celoplošnú amnestiu exekúcií.

Za štandardné systémové riešenie insolventnosti považuje SaS osobný bankrot, ktorý predstavuje individuálne posúdenie každého prípadu a vyžaduje iniciatívu na strane dlžníka.

„Nesmieme dopustiť, aby zvolené paušálne riešenie nabádalo k nezodpovednému a podvodnému správaniu pre očakávanie paušálneho odpúšťania dlhov. Plošná exekučná amnestia by bola nespravodlivá voči osobám splácajúcim svoje záväzky, ako aj voči veriteľom vrátane štátu, ktorý ako veriteľ de facto zastupuje všetkých daňových poplatníkov,“ uviedol na brífingu predseda SaS Richard Sulík.

Každý piaty Slovák je exekvovaný

Podľa údajov SaS je každý piaty občan SR exekvovaný a celkovo prebieha na Slovensku až štyri milióny exekúcií. V tomto smere patrí Slovensko k najhorším krajinám v EÚ.

„Iba malý zlomok exekvovaných ľudí tvoria podvodníci, ktorí zámerne urobili dlhy a počítajú s exekúciou. Drvivá väčšina ľudí v exekúcii sú ľudia, ktorí sa ocitli vo veľmi nepríjemnom stave pre náhlu a nečakanú zmenu, a tak sa ocitli v nešťastí. Naším záujmom preto je, aby bolo na Slovensku výrazne menej exekúcií ako je dnes. Plošnú amnestiu však nepovažujeme za šťastné ani za férové riešenie, pretože je morálnym hazardom. Vždy si budú môcť podvodníci povedať, že to za nás niekedy politici schvália a zaplatia. Toto nie je správny krok. Musíme urobiť pravidlá, ktoré zmenšia počet exekúcií, a preto strana SaS vypracovala riešenia, ako zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu exekúcií v krajine,“ povedal Sulík.

SaS ako riešenie voči narastajúcim exekúciám navrhuje najmä striktné zachovávanie hospodárnosti exekučného konania zo strany veriteľa voči dlžníkovi. To znamená, že exekúcie, v ktorých sa uspokojujú nároky rovnakého veriteľa voči rovnakému dlžníkovi by mali byť spojené do jedného konania.

Podnikatelia by mali byť výnimkou

Stanoviť by sa podľa SaS mala aj horná hranica sankcie za omeškanie pri záväzkových vzťahoch kumulatívne na najviac 36 % z istiny ročne, výnimkou majú byť podnikatelia. Premlčacia lehota pre uplatnenie nárokov má byť jednotná a nemá presiahnuť tri roky.

Zároveň SaS navrhuje zrušenie inštitútu prideľovania vecí exekútorom náhodným výberom okrem prípadov, kedy je v postavení oprávneného štátna organizácia alebo verejnoprávna osoba.

Podľa tímlídra SaS pre spravodlivosť Alojza Baránika je veľký podiel na exekúciách kvôli tomu, že sa nevynucovali tie právne nástroje, ktoré štát už má. Veľký problém pritom Baránik vidí pri nebankových spoločnostiach.

„Vieme, že u nás fungovali a stále fungujú problémy s nebankovkami a úžerníkmi, pritom sa jedná o trestnú činnosť alebo inak zakázané konanie. Najväčší podiel exekúcií okrem nebankoviek je tvorený aj pri poistení či dopravných podnikoch. Tieto spoločnosti sa ale nechovajú tak, ako sa patrí na určitú zložku štátu, ale ako súkromníci. V minulosti sa nechovali tak, aby ten dlh občan zaplatil a nenavyšoval sa o vymáhanie, ale veriteľ vymáhal prostredníctvom ďalších samostatných firiem ďalšie exekúcie. Boli časy, keď jeden exekútor naraz vymáhal 18 000 exekúcií. Z vymáhania sa stal výnosný biznis a došlo k neprimeranému nárastu. SaS chce vynucovať poctivejšie vymáhanie od ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce. Existujú však riešenia, ktoré môžu odstrániť aj chyby z minulosti,“ uviedol Baránik.

Verejne dostupný register exekúcií

Program strany SaS na zníženie počtu exekúcií počíta aj s tým, že tam, kde veriteľ vstúpi do záväzkového vzťahu s dlžníkom, voči ktorému exekúcia prebieha a exekúcia bola v čase menej ako 5 rokov pred vznikom takéhoto záväzku zastavená pre nedostatok majetku, alebo ak exekúcia prebehla v rovnakom časovom úseku riadne a úspešne, veriteľ bude sám v celosti znášať všetky náklady na exekúciu pohľadávok voči dlžníkovi.

Strana tiež požaduje aby bol Centrálny register exekúcií naďalej verejne dostupný a vyhľadávanie v ňom bolo bezplatné. Svoj návrh predloží ako poslanecký návrh na najbližšej parlamentnej schôdzi.