Strana SaS si zvolila členov republikovej rady, najväčšiu dôveru získal Martin Klus

Delegáti strany Sloboda a Solidarita (SaS) zvolili na dnešnom kongrese v Pezinku osem členov republikovej rady. Sú medzi nimi Martin Klus, Jozef Kanuščák, Marián Viskupič, Juraj Jevin, Miroslav Žiak, Michal Uherčík, Juraj Droba a Jana Bittó Cigániková.

Troch členov zvolili na štyri roky, jedného na tri roky, dvoch na dva roky a na jeden rok volili dvoch členov. Najviac hlasov získal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Rovnako zvolili členov revíznej komisie a rozhodcovskej komisie. Výsledky oznámil predseda volebnej komisie Radovan Sloboda s tým, že voľba bola mimoriadne náročná, keďže trvala viac ako štyri hodiny.

Predseda liberálov Richard Sulík uviedol, že spravia všetko pre to, aby táto vláda na čele s Eduardom Hegerom (OĽaNO) fungovala do februára 2024, teda do riadneho termínu parlamentných volieb. Na dnešnom kongrese podľa jeho slov potrebovali zvoliť chýbajúcich členov republikovej rady a až po dnešku je kompletná. Politické otázky neriešili.

Reagoval tak na otázku, či si vie predstaviť spoluprácu so stranou Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Doplnil však, že si ju predstaviť nevie, lebo je to podľa neho prezlečený Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

Republiková rada SaS je výkonným orgánom strany. Za svoju činnosť zodpovedá kongresu a je povinná riadiť sa jeho uzneseniami a zabezpečovať ich plnenie. Republikovú radu tvorí predseda strany z titulu svojej funkcie a 12 ďalších členov volených kongresom.