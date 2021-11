Strana Smer bude mať výročný snem o čosi skôr, reagujú na deštrukciu právneho štátu (video)

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude mať výročný snem 17. novembra. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil líder strany Robert Fico s tým, že snem sa bude konať za dodržania platných protiepidemických opatrení a účasť na ňom bude v režime OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní na COVID-19, pozn. SITA).

Strana zvykla mávať výročný snem počas prvého decembrového týždňa. „Výber dátumu nie je náhoda, lebo v tomto štáte vnímame deštrukciu právneho štátu, ľudských práv a demokracie. Na sneme chceme okrem iného ukázať to, ako by sme prijímali protipandemické opatrenia, ak by sme boli súčasťou vládnou koalície,“ doplnil Fico.

Obyvatelia Slovenska si 17. novembra pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je zároveň štátnym sviatkom.