Strana Smer-SD ponúkla riešenie, ako zmraziť platy poslancov

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Platy poslancov by sa tento rok mali zmraziť cez novelu zákona o dani z príjmov. Vo štvrtok sa na tom zhodol parlamentný poslanecký klub Smeru-SD, ktorý sa s týmto návrhom bude uchádzať o podporu koalície i opozície.

Pozmeňovací návrh k novele zákona

Platy politikov by sa mali zmraziť cez pozmeňovací návrh k novele zákona. Novinárov o tom na tlačovej besede informoval predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč.

Glváč zároveň informoval, že Smer-SD chce čo najskôr predložiť návrh nového zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov, v ktorom chce odstrániť deformáciu platov politikov, ale aj manažérov štátnych firiem.

Podľa neho je potrebné prijať novú úpravu ešte pred rozhodnutím ústavného súdu, ktorý posudzuje súčasne platný zákon. Podľa Glváča by rozhodnutie súdu mohlo spôsobiť väčšie škody.

Poslanecký klub Smeru je podľa Glváča jednotný. „Niekedy na seba zvýšime hlas. Povedali sme si dnes možno, čo sme si v minulosti nepovedali. Je to bežné. Poriadok a jednotnosť klubu je,“ konštatoval.

Smer-SD sa bude uchádzať o ústavnú väčšinu

Mediálny poradca premiéra a poslanec za Smer Erik Tomáš povedal, že by boli radi, keby opozícia ukázala, ako to myslí so zmrazovaním platov a či im nešlo len o hru.

Zároveň avizoval, že Smer sa bude pri novom zákone o platoch politikov uchádzať o ústavnú väčšinu. Tomáš pripustil, že opätovné zmrazenie platov cez novelu zákona o dani z príjmov je diskutabilné, ale dôležitý je podľa neho výsledok.

Poslanec Ľubor Blaha za skrátené legislatívne konanie o zmrazovaní platov v utorok nehlasoval. Teraz zmenil názor a zmrazenie podporí. Zdôvodnil to prísľubom premiéra, že v novom zákone sa budú riešiť aj desaťtisícové mesačné platy manažérov štátnych firiem. „Chceme to riešiť systémovo,“ dodal.