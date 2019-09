Strana Spolu je pripravená zmeniť Slovensko. Beblavý verí, že Fico sa o polroka stratí z politiky

Novými členmi predsedníctva strany Spolu sú odborník strany na školstvo Juraj Hipš, trojhviezdičkový generál vo výslužbe Pavel Macko a poslankyňa NR SR Simona Petrík. Rozhodli o tom na sobotňajšom sneme strany v Púchove.

Po parlamentných voľbách bude povolebný snem, na ktorom bude Spolu skladať nové predsedníctvo i voliť nového šéfa. Témou snemu je aj volebný program koalície Progresívne Slovensko/Spolu či voľba etickej komisie.

Chcú robiť novú politiku

Predseda Spolu Miroslav Beblavý vo svojom príhovore hovoril aj o tom, ako koalícia PS/Spolu rastie aj v prieskumoch. „V máji sa po šestnástich rokoch prvýkrát podarilo niekomu poraziť v celoštátnych voľbách Smer. Bola to práve naša koalícia,“ dodal a zaslúžil si za to búrlivý potlesk. Debatu o tom, kto je koľko rokov v politike považuje za nezmyselnú.

„Nerobíme rozdiely, kto je koľko v politike. Robíme rozdiely v tom, kto sa ako v politike správa. Stranu Spolu sme založili preto, lebo sme chceli robiť novú politiku,“ vysvetlil s tým, že v novej politike vidí ochotu spolupracovať. Myslí si, že ak ľuďom v regiónoch ukážu, že im na nich záleží, môžu vyhrať parlamentné voľby 2020. Označil ich za najdôležitejšie voľby. „Dnes už sme pripravení zmeniť Slovensko,“ povedal na záver. Za svoje slová si vyslúžil standing ovation všetkých prítomných.

Na sneme boli aj Truban a Hlina

Prijatie zúčastniť sa na sneme prijali aj líder Progresívneho Slovenska Michal Truban a predseda KDH Alojz Hlina. Truban zdôraznil, že koalícia PS/Spolu nie je iba koalícia. Je to živé, fungujúce spojenectvo, ktoré chce na Slovensko priniesť zmenu. Predseda Spolu Miroslav Beblavý označil Hlinu za najbližšieho spojenca koalície PS/Spolu. Verí, že ak nájdu viac politikov, s ktorými budú mať spoločnú reč, „Fico sa stratí o polroka z politiky.“

Strana Spolu vytvorila začiatkom februára predvolebnú koalíciu s Progresívnym Slovenskom. Do volieb do Európskeho parlamentu vytvorili spoločnú kandidátku. V júni oznámili, že budú spoločne kandidovať aj do najbližších parlamentných volieb. Za volebného lídra zvolili Michala Trubana. V prieskume preferencií agentúry MVK zo začiatku septembra skončila koalícia PS/Spolu na druhom mieste so ziskom 13,3 percenta pred Kresťanskodemokratickým hnutím (9,4 percenta). Voľby by vyhral Smer-SD (20,7 percenta). Rovnako druhá skončila koalícia PS/Spolu aj v prieskume agentúry FOCUS z konca augusta. Získala 14,9 percenta hlasov.