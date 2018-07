Strana SPOLU odmieta dôchodkový strop, Slováci vo fyzicky náročných prácach sa ho nemusia dožiť

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Referendum za zavedenie stropu na odchod do dôchodku považuje predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý za politický obchod časti odborov.

Strana Smer-SD sa podľa Beblavého snaží zachrániť si zvyšky preferencií dobre znejúcim, no absolútne škodlivým populizmom. Podľa neho referendum nie je nezávislou iniciatívou všetkých odborov, ale politickým obchodom ich časti – OZ KOVO pod vedením Emila Machynu. Uvádza to strana vo svojej tlačovej správe.

Podpisujú si nižšie dôchodky

„Pýtam sa, koho pán Machyna vlastne zastupuje, SMER alebo pracujúcich? Zabudli povedať zamestnancom, od ktorých chcú podpis pod referendum, že skorší odchod do dôchodku sa ich nedotkne, ale zato si podpisujú nižšie dôchodky,“ vyhlásil Beblavý. Podľa neho Machyna s referendom neuspeje, ale účet za neho zatiahnu občania Slovenska.

Podpredseda SPOLU Jozef Mihál upozornil, že Machyna vynecháva fakt, že zastropovanie veku odchodu do dôchodku by znamenalo nižšie penzie.

„Mnohí starší ľudia netušia, že skorší odchod do dôchodku sa ich samých týkať nebude, ale určite sa ich dotkne ešte mizernejšia valorizácia ich vlastných dôchodkov. Niekto to zastropovanie totiž zaplatiť musí,“ uviedol Mihál.

Fyzicky náročné zamestnania

Podľa Mihála nedáva zmysel nútiť ľudí odísť do dôchodku v presne stanovenom veku. „Niektoré zamestnania sú tak fyzicky náročné, že človek nevládze už po 55 a vek odchodu do dôchodku v 64 rokoch sa nemusí dožiť. Naopak, lekári alebo vedci bežne pracujú aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Toto musí rozumné riešenie zohľadniť,“ skonštatoval Mihál.

Jeho predstava je, že zamestnávateľ bude pri nočnej práci, respektíve pri rizikovej práci a podobne, platiť vyššie odvody a tak bude môcť zamestnanec odísť do dôchodku skôr. Naopak, pri ľahšej práci bude platiť nižšie odvody.

„Samotný dôchodkový vek bude možné úplne zrušiť. Necháme na ľudí, nech sa sami rozhodnú, kedy začnú čerpať dôchodok,“ načrtol Mihál.

Podľa členky predsedníctva SPOLU a odborníčky na dane, odvody a podnikateľské prostredie Jaroslavy Lukačovičovej zastropovanie odchodu do dôchodku nemá podporu všetkých odborárov, ktorí zastupujú najväčší počet zamestnancov.

„Nové odbory pod vedením Zoroslava Smolinského referendum podľa mojich informácií nepodporujú a chceli by hľadať lepšie riešenie pri veku odchodu do dôchodku, ktoré by zohľadnilo náročnosť vykonávanej práce a ďalšie parametre,“ uzavrela Lukačovičová.