Strana SPOLU: Teraz sa jasne ukáže, kto to myslí so zavedením hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov vážne

Strana SPOLU predložila do NR SR návrh zákona o hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov. Zákon by sa mal v najbližších hodinách dostať do prvého čítania v rámci aktuálnej schôdze parlamentu. Predkladateľ návrhu, poslanec Miroslav Kollár, v tejto súvislosti vyzýva predstaviteľov vládnej koalície, aby návrh podporili, nakoľko je plne v súlade s ich predvolebnými sľubmi, ako aj s programovým vyhlásením vlády.

„Teraz sa jasne ukáže, kto to so zavedením inštitútu hmotnej zodpovednosti do nášho právneho systému myslí vážne. Neexistuje totiž žiadny objektívny dôvod, prečo by poslanci strán vládnej koalície nemohli podporiť náš konštruktívny a efektívny návrh. Platí to o to viac, že náš návrh je plne v súlade s programovým vyhlásením vlády a samotná vládna koalícia dodnes nebola – aj napriek mnohým sľubom – schopná predložiť vlastný návrh tejto legislatívy,“ konštatoval poslanec NR SR a člen predsedníctva strany SPOLU Miroslav Kollár.

Strana SPOLU v tejto súvislosti pripomína, že jej aktuálny návrh je v podstate identický s návrhmi z rokov 2016 a 2018, ktoré vtedy, ešte ako opozičné strany, podporili poslanci za OĽANO, SAS aj Sme rodina. Za návrh vtedy hlasovali aj dnešní lídri koalície Igor Matovič, Veronika Remišová či Boris Kollár.

„Teraz sa ukáže, kto politikárči a komu ide skutočne o vec. Kto veľa hovorí a kto koná. Je načase, aby verejní funkcionári, ktorí v mene Slovenska vyjednávajú miliónové zmluvy, a pritom sa chvália, že ich ani len nečítajú, niesli nielen politickú, ale aj hmotnú zodpovednosť,“ vyhlásil predseda strany SPOLU Juraj Hipš.

Strana SPOLU chce zákonom dosiahnuť lepšie presadzovanie verejného záujmu.

„Chceme, aby verejní činitelia rozhodovali s odbornou starostlivosťou a zachovávali hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri správe spoločného majetku. Prostredníctvom zákona chceme dosiahnuť väčšiu vynútiteľnosť porušení povinností verejných činiteľov. Generálny prokurátor bude konať z úradnej povinnosti alebo na návrh 30 poslancov,“ doplnil expert strany SPOLU na právo a spravodlivosť Pavel Nechala.

Strana SPOLU hovorí, že na zavedenie hmotnej zodpovednosti je aj silná spoločenská objednávka. Podľa exkluzívneho prieskumu až 90 % oslovených ľudí vyjadrilo súhlasné stanovisko s tým, aby boli politici finančne a hmotne postihovaní za svoje chybné rozhodnutia.

Na otázku Mali či nemali by byť podľa vášho názoru politici ako osoby finančne postihovaní a potrestaní za to, keď ich chybným rozhodnutím vznikne štátu ekonomická škoda? uviedlo 67,2 % respondentov odpoveď Určite by politici za to mali byť finančne potrestaní a 23 % uviedlo, že Asi by za to politici mali byť finančne potrestaní. Nesúhlasné stanovisko vyjadrilo dovedna 5 % ľudí, ďalších 4,7 % nevedelo alebo nechcelo odpovedať na otázku.

Prieskum pre stranu SPOLU vykonala agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v mesiaci máj 2021.

