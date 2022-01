Strana Spolu vyzvala vládu na urýchlené schválenie obrannej zmluvy s USA

Mimoparlamentná strana Spolu vyzýva vládu, aby urýchlila proces schvaľovania obrannej zmluvy medzi SR a USA. Zároveň, aby sa aktívnejšie zaoberala konkrétnym scenárom našej pripravenosti na eskaláciu napätia u nášho východného suseda a po vzore Českej republiky začala rokovania s ukrajinskou stranou o tom, ako čo najefektívnejšie, civilným i vojenským materiálom, podporiť obranyschopnosť Ukrajiny. V tlačovej správe o tom informoval Rastislav Hauliš zo strany Spolu.

Rokovania s Ukrajinou

„Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. Náš východný sused nepochybne je v núdzi. Je strategickým politickým i bezpečnostným záujmom Slovenska, aby sme mali hranice s demokratickými a nezávislými štátmi, ktoré budú rešpektovať naše členstvo v EÚ a NATO. Preto vyzývame vládu, aby sme podobne ako naše viaceré spojenecké krajiny – napríklad Česká republika, Estónsko či Veľká Británia – vstúpili do rokovaní s ukrajinskou stranou a ponúkli im pomoc a podporu dodávkami civilného, ale aj vojenského materiálu,“ povedal predseda Spolu a nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Kollár.

Podľa strany Spolu je v tejto vyhrotenej situácii potrebné aj urýchliť rokovania a schvaľovací proces obrannej zmluvy medzi SR a USA.

Ochrana bývalého východného bloku

„Nie je nad čím váhať a nie je prečo otáľať. Vláda by mala urýchliť schvaľovanie obrannej zmluvy, ako najviac to pôjde. Medzinárodná situácia sa zhoršuje a čím viac záväzkov našej bezpečnosti budeme mať, tým lepšie. Platí to o to viac, že Slovensko tak či tak potrebuje modernizovať vojenské letiská. No a USA sú naším kľúčovým partnerom v NATO a ich spôsobilosti – aj tie letecké – môžu byť v prípade obrany východného krídla Aliancie nezastupiteľné,“ dodal predseda Kollár.

Podľa Spolu sú požiadavky Ruskej federácie na návrat usporiadania bezpečnostných a medzinárodných vzťahov pred rokom 1997, teda do obdobia pred vstupom SR do EÚ a NATO, neakceptovateľné.

Slovenská republika podľa Kollára musí jednoznačne a aktívne brániť právo štátov bývalého „východného bloku“ slobodne sa rozhodnúť o svojej zahraničnej politickej a bezpečnostnej orientácii a ukotvení.