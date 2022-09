Strana Team Bratislava minula na kampaň viac ako 160-tisíc eur, Vallo žiada Bratislavčanov o finančnú podporu

Metská strana Team Bratislava doposiaľ na kampaň minula viac ako 168-tisíc eur a na transparentnom účte má v súčasnosti viac ako 77-tisíc eur. Na založenie strany a kampaň doteraz prispelo 554 darcov. Vyplýva to zo zverejneného prehľadu financovania strany na jej webe.

Žiadosť o finančnú podporu

Ako uviedla manažérka komunikácie strany Anna Dvořáková, v prehľade uvádzajú finančné príspevky od podporovateľov, výdavky spojené s vedením kampane do komunálnych volieb, aj náklady prípravného výboru z obdobia pred založením strany.

Primátor hlavného mesta a predseda strany Matúš Vallo poznamenal, že súboj o udržanie Bratislavy bude ťažký a žiada Bratislavčanov o finančnú podporu. „Na kampaň potrebuje strana získať ešte 50-tisíc eur,“ dodala Dvořáková.

Vallo ide príkladom

„Naša mestská strana nemá financie za voľby do Národnej rady SR či podporu finančných skupín alebo podnikateľov, ktorí by profitovali na biznise s mestom. Naopak, veľa takých silných hráčov sme od mesta odstrihli a dnes by radi vrátili Bratislavu do starých koľají,“ poznamenal Vallo s tým, že v Bratislave bolo bežné, že títo hráči investujú do kampaní svojich kandidátov nemalé finančné prostriedky.

„Nechcem, aby sa tieto praktiky vrátili a preto idem príkladom – zverejňujem nielen od koho a koľko sme dostali, ale aj koľko peňazí nám do úspešnej kampane ešte chýba,“ doplnil.

Súboj nebude jednoduchý

Podľa Valla nebude súboj o pozitívne smerovanie Bratislavy jednoduchý. „Voľby dala vláda na jesenné prázdniny spojené s Dušičkami, keď veľa ľudí môže mať plán odcestovať z Bratislavy na predĺžený víkend. Pre volebnú účasť je dôležité, aby tu Bratislavčania ostali a na predĺžený víkend odišli až po návšteve volebnej miestnosti,“ uviedol primátor.

Kampaň sa podľa neho začína viesť agresívne, a to nielen rétoricky, ale aj nasadzovaním reklamy v online priestore a obsadzovaním reklamných plôch. V reakcii na to Team Bratislava zintenzívni získavanie finančných darov od potenciálnych darcov.