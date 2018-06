Strane Smer-SD mierne stúpli preferencie, do parlamentu by išlo osem strán

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Vládnej strane Smer-SD v júni mierne stúpli preferencie. Volilo by ju 21,7 percenta Slovákov, čo je o 1,2 percenta viac než v apríli. V parlamente by Smer-SD mal 39 poslancov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 4. až 11. júna formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 015 respondentov. Voliť by nešlo 16,8 percenta respondentov. Odpoveď neviem uviedlo 14,4 percenta ľudí.

Respondenti odpovedali na otázku: Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?

V prvej trojke aj SaS a OĽaNO

Na druhom mieste skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 12,4 percentami hlasov, čo je 22 poslaneckých kresiel. Oproti aprílu ide o pokles o 0,8 percenta.

Nasleduje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), ktoré by volilo 10 percent respondentov, čo je o 0,9 percenta viac než v apríli. V parlamente by hnutie malo 18 poslancov.

Slovenská národná strana by získala 9,8 percenta hlasov, teda o 0,3 percenta menej než v apríli. Zastupovalo by ju 18 poslancov.

KDH a Most-Híd mierne oslabili

Na piatom mieste skončila Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorej by dalo hlas 9,7 percenta voličov, čo predstavuje 17 kresiel. V apríli mali kotlebovci o 0,4 percenta menej. Stranu Sme rodina – Boris Kollár by volilo 8,1 percenta opýtaných, v apríli ich bolo o 1,0 percento viac. V parlamente by mala 14 poslancov.

Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 6,7 percentami hlasov, čo je 12 poslaneckých mandátov. Oproti aprílu stratilo hnutie 0,1 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostal Most-Híd, ktorý by získal hlasy 5,6 percenta voličov a 10 kresiel. Oproti aprílu strana klesla o 0,2 percenta.