Strany by sa mali spojiť proti kandidátovi kotlebovcov vo voľbách do VÚC, myslia si Slováci

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Politické strany by sa mali pri voľbách do vyšších územných celkov spojiť a dohodnúť sa na jednom kandidátovi na predsedu samosprávneho kraja, ktorého by postavili proti kandidátovi Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).

Za takýto postup je 46,2 percenta oslovených. Rozhodne áno povedalo 21,9 percenta respondentov, a skôr áno ako nie 24,3 percenta oslovených. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA v dňoch 18. až 24 júla na vzorke 1 208 respondentov starších ako 18 rokov, na území celej SR.

Názor respondentov, či sú za spojenie politických strán a dohode na jednom kandidátovi proti kandidátovi ĽSNS, zisťovala agentúra Polis Slovakia telefonicky. Proti takémuto riešeniu sa vyslovilo 33 percent oslovených. Názor skôr nie ako áno prezentovalo 19,6 percenta oslovených, rozhodne je proti 13,4 percenta účastníkov prieskumu. Vyjadriť sa nevedelo 20,8 percenta oslovených.