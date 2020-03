Strany vo voľbách obchádzali pravidlo o koalíciách, SaS a kotlebovci nemuseli byť v parlamente

Pravidlo pri tvorbe koalícií v tohtoročných parlamentných voľbách mnohé strany obchádzali. Pre agentúru SITA to povedal ústavný právnik Ján Drgonec v súvislosti s tým, že na jednej kandidačnej listine boli členovia viacerých strán a na vstup do parlamentu im stačilo päť percent. V prípade, že by utvorili koalíciu, museli by dosiahnuť vyššie kvórum potrebné na vstup do poslaneckej snemovne. Podľa ústavného právnika Eduarda Báránya takýto postup „zákon umožňuje, aj keď ho je možné politicky kritizovať“.

SaS a ĽSNS by sa do parlamentu nedostali

Príkladom obchádzania pravidla o koalíciách bolo nielen víťazné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Do volieb išlo pod názvom OĽaNO-Nova-Kresťanská únia-Zmena zdola ako jeden politický subjekt.

Na kandidačnej listine strany Sloboda a Solidarita (SaS) boli nominanti Občianskej konzervatívnej strany (OKS). Na kandidačnej listine strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa umiestnili kandidáti strán Národná koalícia, KDŽP – Aliancia za Slovensko, Priama Demokracia, Doma dobre. V prípade, že by strana SaS aj ĽSNS vytvorili koalície, do parlamentu by sa vo februárových parlamentných voľbách nedostali.

Podľa volebného zákona koalícia dvoch alebo troch strán potrebuje na vstup do parlamentu aspoň sedem percent hlasov voličov alebo ak ide o koalíciu zloženú najmenej zo štyroch strán, musí získať aspoň desať percent z celkového počtu odovzdaných hlasov.

PS/Spolu doplatili na koalíciu

Naopak, koalíciu vytvorili strany Progresívne Slovensko (PS) a Spolu. Vo voľbách skončili tesne pred sedempercentným prahom, chýbalo im 926 hlasov. Koalícia sa po voľbách obrátila na Ústavný súd SR so sťažnosťou. Okrem iného žiada súd o zaujatie stanoviska, či sa pravidlo o koalíciách uplatnilo rovnakým princípom pre všetky kandidujúce subjekty a či bola dodržaná zásada rovného prístupu.

Podľa Drgonca chce PS/Spolu od ústavného súdu nezmyselnú vec, aby preskúmal, či nedošlo k porušeniu volebných pravidiel. „Na to ústavný súd nie je. Myslím si, že k tomu sa ústavný súd nebude vyjadrovať, lebo by musel zájsť ďalej, ako má a môže zájsť,“ povedal Drgonec. Podľa neho by si obchádzanie pravidla o koalíciách vyžadovalo zmenu zákona. Neverí však, že politici takúto zmenu prijmú, lebo „pravidlá sú nastavené tak, aby boli pre nich výhodné“.

Politologička Darina Malová poznamenala, že roky upozorňuje na obchádzanie ustanovenia o tvorbe koalícií, keď sú na jednej kandidačnej listine zástupcovia viacerých strán. „Na Slovensku sa to etablovalo ako efektívna stratégia. Je to skryté budovanie volebných koalícií,“ uzavrela s tým, že prípadnú zmenu volebného zákona nevidí „realisticky“.

