Strata koncentrácie nás stála postup v Lige majstrov, vraví Ševela po prehre ŠK Slovan Bratislava

Dve desaťročia bol pre slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava synonymom sklamania na európskej pohárovej scéne cyperský tím Anorthosis Famagusta.

V úvode sezóny 1999/2000 vtedajšie mužstvo trénera Stanislava Grigu nestačilo v 2. predkole Ligy majstrov na tohto súpera a postaralo sa o jeden z najviac pamätných „výbuchov“ slovenských klubov v pohárovej Európe.

„Belasí“ sa presúvajú do Európskej ligy

Tento prízrak sa po dvadsiatich rokov prevtelil do čiernohorského klubu Sutjeska Nikšič. Vznášal sa už v minulotýždňovom zápase na Tehelnom poli, no vtedy si ho ešte málokto poriadne všímal a gól inkasovaný v 95. min z kopačky Damira Kojaševiča sa dal vnímať ako chvíľkové zlyhanie.

Naplno sa prejavil v stredajšej odvete na Balkáne, v ktorej Slovan uhral identický výsledok ako doma.

„Belasí“ boli sekundy od postupu do 2. predkola, ale opäť si nechali streliť gól v nadstavenom čase a keď bolo jasné, že rozhodnutie prinesie až jedenástkový rozstrel, „urazená šťastena“ si už nesadla na plecia slovenského tímu.

„Belasí“ sa po vypadnutí z LM presúvajú do Európskej ligy – ich súperom v 2. predkole kontinentálneho pohára číslo dva bude kosovské mužstvo KF Feronikeli.

Strata koncentrácie ich stála postup

„Je to veľké sklamanie, pretože sme chceli postúpiť. Môžeme si však za to výhradne sami. Strata koncentrácie v posledných chvíľach zápasu nás stála postup ďalej. V prvom polčase sme si utvorili šance. Do druhého dejstva sme chceli vstúpiť aktívne, čo sa nám aj podarilo a otvorili sme skóre. Následne sme ešte trafili žrď,“ uviedol prostredníctvom oficiálnej stránky Slovana tréner Martin Ševela.

Sutjeska v minulosti v Lige majstrov alebo Európskej lige nikdy nepostúpila cez žiadneho protivníka. Podarilo sa jej to až proti Slovanu.

Pred konfrontáciou s fortunaligovým šampiónom neskórovala v pohárovej Európe v piatich vystúpeniach po sebe, slovenskému zástupcovi dala dvakrát gól v nadstavenom čase druhého polčasu.

„Situácie ako tie v posledných sekundách sú aj o individuálnej zodpovednosti. V takých chvíľach je potrebná maximálna koncentrácia. Nesmie sa stať, že hráč takto skóruje. V predĺžení to už bolo také taktické, mali sme nejaké náznaky protiútokov, ale neriešili sme ich dobre,“ doplnil kouč Slovana.

Pokutové kopy nepremenili traja hráči

V rozstrele zo značky pokutového kopu zlyhali až traja hráči hostí. Hneď v úvodnej sérii prestrelil bránku Dejan Dražič a v neskoršom priebehu svoje pokusy nepremenili ani kapitán Vasil Božikov a slovinský kanonier Andraž Šporar – oboch vychytal brankár domáceho tímu Vladan Giljen.

„Hovorí sa, že jedenástky sú lotéria, ale domáci ich kopali naozaj dobre, kým naši hráči, ktorí vzali zodpovednosť, neboli úspešní. Sme veľmi sklamaní,“ poznamenal Ševela.

Jeho náprotivok Nikola Rakojevič vyhlásil, že každý z jeho hráčov si zaslúži maximálnu pochvalu. „Čo pre vás môžem urobiť? Veď namiesto mňa by tu mali sedieť moji chlapci. Každý z nich vydal zo seba maximum,“ uviedol v dobrej nálade na pozápasovej tlačovej konferencii.

„V každom momente sme verili a ani na chvíľu sme sa nevzdali. Súper mal oproti nám výhodu 10-15 dní prípravného obdobia, čo je veľa. V predĺžení som sa trošku bál agresívnejšej hry Slovana,“ doplnil Rakojevič podľa webu vijesti.me.