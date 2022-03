Stratené mesto prinesie do kín akciu a zábavu, aké tu už dlho neboli

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe či Brad Pitt – títo a ešte ďalší kvalitní herci si zahrali v akčnej dobrodružnej komédii Stratené mesto. V kinách si ju môžete pozrieť už od 24. marca.

Obľúbená, no samotárska spisovateľka Loretta Sageová (Sandra Bullock) píše o exotických miestach v populárnych romanticko-dobrodružných knihách s fešákom Alanom (Channing Tatum) na obálkach, ktorý zosobňuje knižného hrdinu Dasha. Na knižnom turné Lorettu unesie výstredný miliardár (Daniel Radcliffe), ktorý dúfa, že ho spisovateľka zavedie k pokladu v stratenom starovekom meste z jej najnovšej knihy. Alan chce dokázať, že vie byť hrdinom aj v bežnom živote, nielen na stránkach románu, preto sa ju vyberie zachrániť. Táto nepravdepodobná dvojica sa ocitne v džungli a obaja musia spolupracovať, aby prežili nástrahy prírody a našli staroveký poklad skôr, ako bude naveky stratený.

Foto: CinemArt

Sandra Bullock aj v roli producentky

Sandru Bullock lákalo nakrútiť akčnú dobrodružnú komédiu, na aké kedysi sama chodievala do kina. Vycítila, že po tom, čo ostal celý svet dva roky zavretý doma v dôsledku koronavírusovej pandémie, teraz je ten správny čas na film, ktorý pritiahne publikum do kina. Film, ktorý ponúkne zábavu, príjemne strávený čas, počas ktorého diváci aspoň na chvíľu zabudnú na všetko to negatívne, čo sa okolo nás deje. Oslovila preto svoju priateľku Lizu Chasin, aby jej pomohla s produkciou a pustili sa do práce. „So Sandy sme sa zhodli na tom, že takýto film sme už veľmi dlho nevideli,” povedala Liza Chasin, „Je to veľkolepý, zábavný, výpravný a odľahčený film, ktorý by mohol prilákať publikum na spoločný zážitok, aký sme už dlho nemali možnosť prežiť. Stratené mesto vás vezme na nečakanú, akčnú, vtipnú a miestami katastrofálnu cestu.”

Skvelý výber hereckého zloženia

Výborný námet a scenár sú iba jednou zložkou úspechu. Veľmi dôležitý je výber protagonistov, ktorý sa v prípade Strateného mesta viac ako podaril. Hlavnú postavu, spispovateľku Lorettu, stvárni samotná Sandra Bullock, ktorej bude sekundovať jedinečný Tatum Channing. „Channing v komédii používa na vyjadrenie vtipu telo,” povedala Sandra Bullock, „Spojenie medzi nami vzniklo okamžite, pretože aj ja tak fungujem. Bolo príjemné mať partnera, s ktorým si sadnete. Navyše sme dosť rozdielni na to, aby sme sa dopĺňali.”

Držiteľke Oscara sa ale veľmi pozdával aj výber Daniela Radcliffa do role výstredného miliardára Abigaila Fairfaxa. „Daniel má úžasne prenikavé modré oči, príjemné a vrúcne, až kým Fairfax nezačne šalieť. Vtedy sa Daniel zmení na maniaka. Je úžasný a teším sa, ako publikum zažije Daniela Radcliffa, akého naozaj nečaká.”

Stvárniť šialeného miliardára však nebolo jednoznačne jednoduché. „Obyčajne mi extrémne teplo alebo chlad vyhovujú, pretože pri nich zabúdam, že hrám, jednoducho som tu a teraz. Ale Fairfax nie je človk, ktorý by sa mohol potiť, takže som mal okolo seba päť ľudí s ventiliátormi, ktorí sa snažili, aby som si neprepotil oblečenie,” smeje sa Radcliffe.

Film okrem výborného príbehu a kvalitných hercov ponúkne aj množstvo akcie. Koordinátor kaskadérov Kyle Woods bol viac ako spokojný s odhodlaním a húževnatosťou Sandry Bullock, ale najma Channinga Tatuma. „Channing je vlastne skvelý kaskadér, ktorý je zhodou okolností herec,” povedal Woods, „Je tvrdý a takmer nezastaviteľný.”

Foto: CinemArt

Akčná dobrodružná komédia Stratené mesto prichádza do kín v distribúcii spoločnosti CinemArt SK už vo štvrtok, 24. marca.

