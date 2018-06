Stratený Messi sa našiel v pravý čas, v hre bol elán, ale aj veľa chýb, píšu médiá o postupe Argentíny

PETROHRAD 27. júna (WebNoviny.sk) – Ohlasy svetových internetových médií na výsledok zápasu Argentína – Nigéria (2:1) na XXI. majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku.

Clarín (Arg.): „Vzkriesenie Argentíny! Stratený Messi sa našiel v pravý čas.“

La Nación (Arg.): „Biela a aj poriadne divoká noc v Petrohrade. Kapitán Messi vymenil neviditeľnú verziu svojho výkonu za kvalitnú produkciu. Nikdy predtým sa Messi tak netešil z víťazstva v argentínskom drese ako teraz s Nigériou.“

Olé (Arg.): „Francúzska láska! Heroický gól Roja a naklonenie si fanúšikov. Messi sa našiel a Armani nedal darček súperovi. Konečných 2:1 a potvrdenie osemfinále. Oslavy a snívanie o zdolaní Francúzska.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): „Argentínčania na horskej dráhe napokon zamierili do osemfinále. Dlho sa Juhoameričania a ich najväčšia hviezda triasli o postup. Spása prišla tesne pred koncom zápasu s Nigériou.“

L´Equipe (Fr.): „Messi znova na scéne a s ním aj postup Argentíny. V jej hre už bol elán, ale stále aj veľa chýb. Dobrá správa pre Argentínu je tá, že tímy, ktoré prešli do osemfinále s odretými ušami, často pokračovali až do finále. Napríklad Argentína v roku 1990, Taliansko v roku 1994 či Francúzsko v roku 2006.“

Complete Sports (Nigéria): „Koniec so cťou! Galantní super orli sa uklonili pri odchode zo scény.“

Blick (Švaj.): „Rojo zachránil Gaučom osemfinále. Akýže zápas to bol? Dlho to vyzeralo na postup Nigérie. Potom sa zjavil Rojo a presne namieril priamo do srdca udatných Afričanov.“

Slobodna Dalmacija (Chor.): Návrat kráľa, ale aj podivné scény vo VIP lóži. Zatiaľ čo Messi bavil fanúšikov na trávniku, Diego Maradona vystrájal ako mladík a napokon v sprievode zdravotníkov skončil na pozorovaní v nemocnici. A to, čo ukázal po góle Roja Nigérijčanom, bolo ďaleko za hranicou slušného správania.“

Daily Mail (Angl.): „Záchranca Rojo! Nádherný volej obrancu ManUtd poslal Argentínu do osemfinále a Nigériu domov.“

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: