Strava, ktorá vás dovedie ku zdravej a preto štíhlej postave: Diár osobnej premeny

„To ako vyzeráte a ako sa momentálne cítite, je výsledkom vašich minulých rozhodnutí.“ Takouto vetou začína kniha od Antónie Mačingovej. Diár osobnej premeny je zavŕšením jej dlhoročnej snahy ukázať, že zmenou zaužívaných princípov v stravovaní s lokálnymi surovinami a potravinami bohatými na živiny môžeme zlepšiť zdravie, získať späť kondíciu a krásu, znížiť hmotnosť, predísť zápalovým ochoreniam, zmenšiť riziko chronických chorôb a čo je dnes zvlášť dôležité – navyše aj posilniť imunitný systém.

Antónia Mačingová sa venuje celoživotným zmenám stravovacích návykov viac ako 25 rokov. Ľudia majú po vyskúšaní jej stravy z prvých troch kníh dobré výsledky. Po krátkom čase sa zmena jedálnička prejaví aj na zmene tela, našej postavy a postupne aj na zmene myslenia. Zdravie radi a často deklarujeme ako našu najvyššiu hodnotu, ale napriek tomu robíme veci, ktoré mu evidentne neprospievajú. Tonka, vy nemáte rada diéty, prečo?

A.Mačingová: „Moje stravovanie nie je diéta, je to zdravie, energia, vitalita a radosť zo života! Diéta je slovo, ktoré bráni ľuďom, aby sa dostali do stavu trvalej spokojnosti so svojím zdravím a výzorom. Krátkodobá zmena vašich stravovacích návykov z dôvodu šetrenia určitého orgánu v tele (žalúdok, žlčník a pod.) nie je trvalým riešením. S návratom k starým návykom sa totiž vrátia aj vaše problémy. Dokonca vám rôzne nesprávne diéty môžu výrazne poškodiť zdravie a tým ešte viac prehĺbiť predošlé starosti. Harmonické stravovanie vám naopak prinesie vďaka špeciálnym kombináciám potravín do tela poriadok. Ak pochopíte jeho princípy a budete sa nimi riadiť aj v bežnom živote, dosiahnete celkovú premenu doterajšieho životného štýlu, ktorý vám zabezpečí vitalitu a zdravie.“

Antónia Mačingová, autorka Diára osobnej premeny, Foto: Peter Tiliščák

Prečo ste vy sama kedysi zmenili svoje stravovacie návyky? Mnohí ľudia to nedokážu, napriek tomu, že vedia, že sa stravujú veľmi nezdravo a že majú preto viacero chorôb.

A.Mačingová: „Pretože som nechcela riešiť „kilá“ navyše a diagnózy, ktoré sa u nás dedili z generácie na generáciu. Spiatočku som hodila, keď som mala tridsaťtri rokov „vďaka“ zlyhaniu lymfatického systému. Ľudia si liečia choroby, mňa choroba vyliečila…“

Prečo by mal človek meniť svoje návyky? Ľudia sa bránia, nechce sa im, je to ťažké! Zvyk je železná košeľa. Ak som zvyknutý chodiť každý deň na tri pivá, len tak sa toho nevzdám, ak som zvyknutý sedieť doma a potom sedieť v práci, tiež mi to pripadá normálne.

A.Mačingová: „Ak nie ste spokojný s kvalitou svojho života a zdravia, mali by ste popremýšľať, aké rozhodnutia vás priviedli tam, kde sa momentálne nachádzate. Poznáte to: „V určitom veku je pre šťastný a pohodový život dobré trávenie dôležitejšie ako geniálny mozog“. (smeja sa…) Radi sa opäť vraciame k starým návykom – povestný „jojo efekt“. Ja učím ľudí dosiahnuť kulminačný bod, po ktorom sa už nevrátia k pôvodným stravovacím návykom. Pokiaľ zdravé stravovanie prijmete ako dlhodobú záležitosť, výsledky vás príjemne prekvapia.“

Hovoríte, že strava je nástroj ako sa dá niečo v našom živote zmeniť, že to nie je len o jedle. Hovoríte, že zmenou jedného dôležitého princípu sa dostaneme na cestu, kde vieme zmeniť aj iné veci, s ktorými si akože nevieme rady. Ako je to možné?

A.Mačingová: „Poriadok na tanieri postupne prinesie poriadok v hlave a v tele. Poriadok v hlave následne prinesie aj poriadok v živote. Vyselektujeme nezdravé jedlá, vyselektujeme „nezdravé partnerstvá“ a ostane nám priestor na radosť a šťastný život.“

Antónia Mačingová, autorka Diára osobnej premeny. Foto: Peter Tiliščák

Ako sa teda máme stravovať, aby sme boli zdraví? Aké chyby často robíme? A prečo ich robíme?

Ako sa dá vymaniť z nesprávnych stravovacích stereotypov? Odpovede na tieto otázky nájdete v krásnej publikácii Diár osobnej premeny od Antónie Mačingovej.

RECEPT: Videli ste ten kreslený film Ratatouille? Tak sa volá aj jedno úžasné francúzske jedlo, ktoré si viete pripraviť aj vy. Na drobno nakrájanú cibuľu a cesnak podusíme na posolenom oleji. Pridáme nakrájané papriky, tymian, rozmarín a dusíme. Zmes rozmixujeme a nalejeme do misy, v ktorej budeme jedlo piecť. Paradajky, cukety a baklažán nakrájame na tenké krúžky. Striedavo ich vedľa seba ukladáme na rozmixovanú hmotu, aby vyzerali vedľa seba pekne. Pridáme štipku soli, korenie a jemne posypeme tymianom a rozmarínom. Dáme si pár hltov vínka a so zvyškom pokrstíme našu prvotinu. Prikryjeme alobalom a dusíme v predhriatej rúre pri 180 °C asi pol hodinu.

Foto: Peter Kandra

Majte pri varení na mysli, že ste to práve vy, kto je zodpovedný za to, čo jete a ako sa cítite a toto posolstvo odovzdáte ďalšej generácii, svojim deťom alebo vnukom. Myslite na to po celý čas zdravého dobrodružstva, keď budete čítať Diár osobnej premeny od úspešnej autorky Antónie Mačingovej.

Informačný servis