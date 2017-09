Stredopravá koalícia predstavila svojho kandidáta na predsedu Nitrianskeho kraja

NITRA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Kandidát stredopravej koalície na predsedu VÚC v Nitrianskom kraji Ján Greššo chce priniesť do regionálnej politiky čestnosť, slušnosť a odbornosť.

Bývalého dlhoročného riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre a súčasného krajského poslanca Grešša podporuje v kandidatúre koalícia SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Demokrati Slovenska, Šanca a OKS, ktorá zároveň pôjde do jesenných regionálnych volieb so spoločnou kandidačnou listinou na poslancov.

Ako povedal v pondelok na tlačovej besede Ján Greššo, predvolebnú kampaň bude stavať na troch heslách: čestne konať, odborne riadiť a odvážne konať. „V politike sa dajú riešiť veci vo verejnom záujme aj slušne, korektne a bez toho, aby sme boli poplatní alebo slúžili nejakým úzkym skupinám niektorých oligarchov,“ zdôraznil Greššo.

Dôležitá bude volebná účasť

Z toho, že by mohol v Nitrianskom kraji zvíťaziť kandidát kotlebovcov podobne ako v predošlých voľbách v Banskobystrickom kraji koalícia veľké obavy nemá.

Ako povedal podpredseda SaS Ľubomír Galko, „chceme, aby sa ukázalo, ako dokážeme v tomto kraji extrémistom vyprášiť kožuch. To je jeden z našich cieľov.“ Dôležitá pre výsledok volieb bude podľa Grešša volebná účasť.

„Potrebujeme odvážnych voličov, potrebujeme, aby sa zobudili z apatie a prišli voliť zmenu. Myslím si, že ak prídu títo voliči a pochopia, že toto naše zjednotenie je naozaj silné a zmysluplné, nebudeme mať problém ani s extrémizmom,“ uviedol Greššo.

Ak by hrozilo, že kandidát kotlebovcov Milan Uhrík má reálnu šancu vyhrať, je však podľa svojich slov ochotný „dojednať veci tak, aby nemal šancu zvíťaziť.“

Vidí nevyužitý potenciál kraja

Svoju predvolebnú kampaň nechce Greššo robiť konfrontačne, ale chce sa sústrediť na vízie pre rozvoj kraja v oblasti opráv ciest, školstva a duálneho vzdelávania, zdravotníctva a v sociálnej sfére. Kraj má podľa Veroniky Remišovej z OĽaNO množstvo problémov, s ktorými chce koalícia bojovať.

„Cesty sú preťažené, zničené, ubúda poľnohospodárskej pôdy, namiesto opustených poľnohospodárskych areálov sa zastavuje cenná poľnohospodárska pôda. V kraji sú obrovské rozdiely medzi jednotlivými okresmi a mzda v Nitrianskom kraji sa pohybuje pod priemerom Slovenska,“ vymenovala Remišová.

Greššo vidí nevyužitý potenciál kraja aj v oblasti cestovného ruchu, ktorý by mohol stavať na histórii a termálnych prameňoch. „Tu by mohol byť turistický ruch na takej úrovni, že by sme mohli byť stredobodom záujmu nielen Slovenska, ale aj Európy. Celý kraj leží vlastne na termálnej vode,“ podčiarkol Greššo. Dôraz chce v prípade volebného víťazstva klásť aj na personalistiku, posunúť ju na vyššiu úroveň a dať väčší priestor skutočným odborníkom.