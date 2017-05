Stredoškoláčky vymysleli slamku, ktorá odhalí, či im niekto do nápoja pridal drogy

reklama:

Prípady znásilnených dievčat, ktorým niekto do nápoja pridal drogu, sa stále dejú. Mladé dievčatá sa často stávajú obeťami znásilnenia na obyčajnom rande, kde im počas toho, ako si odskočia, ich nápadník do nápoja kvapne drogu. Zistiť, že sa niečo takéto stalo, je pre mladé ženy takmer nemožné. Tento vynález by však prítomnosť drogy v nápoji mal spoľahlivo odhaliť.

Trojica študentiek zo strednej školy Gulliver Preparatory School v Miami prišla so šikovným nápadom. Victoria Roca, Susana Cappello a Carolina Baigorri vyrobili slamku, v ktorej sú pásiky. Tie sa po kontakte s nápojom, ktorý v sebe obsahuje drogy často používané pri znásilneniach, sfarbia.

V Amerike dochádza k prípadom znásilnenia po nevedomom užití drogy najčastejšie práve medzi študentmi a najčastejšie sa obeťami stávajú ženy vo vek 16 až 24 rokov. Táto inovatívna slamka však drogu v nápoji spoľahlivo odhalí a dievča tak vie, či je nápoj bezpečné vypiť.

Na omámenie žien sa často používa Rohypnol, ketamín či tekutá extáza a všetky tieto látky je slamka schopná detekovať.