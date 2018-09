Stredoslovenská distribučná musí výrobcom elektriny vrátiť takmer stotisíc eur, rozhodol súd

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Žiline 26. septembra potvrdil dve skoršie rozhodnutia Okresného súdu Žilina v kauze G-komponent a rozhodol, že táto platba za prístup do regionálnej distribučnej sústavy je nezákonná a poškodzujúca.

Stredoslovenská distribučná tak na základe rozhodnutia súdu musí výrobcom zelenej energie vrátiť takmer sto tisíc eur. Informovali o tom vo štvrtok na brífingu riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Veronika Galeková, advokát zastupujúci zelených výrobcov Pavol Poláček a výrobca, ktorého firma na krajskom súde uspela, Ján Karaba.

Vplyv aj na ostatné spory

„Rozhodnutie krajského súdu je kľúčové. Nie je možné sa voči nemu odvolať. Po doručení sa rozhodnutie stáva právoplatným. A po márnom uplynutí lehoty na plnenie je možné pristúpiť k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie,“ upresnil Poláček.

„Predpokladám, že rozhodnutie Krajského súdu v Žiline bude mať vplyv aj na spory na ostatných súdoch. Konania proti jednotlivým distribučným spoločnostiam sa môžu v detailoch líšiť, podstata však ostáva stále rovnaká. Distribučné spoločnosti musia neoprávnene vyberaný G-komponent vrátiť,“ dodal Poláček.

Ak by všetky distribučné spoločnosti museli na základe tohto precedensu vyberaný G-komponent vrátiť, Slovenská republika by podľa Poláčka za obdobie posledných piatich rokov musela výrobcom zelenej energie vrátiť spolu až 150 miliónov eur v istine, pričom úrok z omeškania sa pohybuje na úrovni okolo 9 %.

G-komponent presadzujú aj v novele

Vláda SR sa však aj napriek výhradám súdov v týchto dňoch rozhodla naďalej podľa Galekovej presadzovať G-komponent, konkrétne v novele zákona o podpore OZE (obnoviteľné zdroje energie), ktorá už prešla v NR SR prvým čítaním.

„Dlhodobo a opakovane sme Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľa tejto novely upozorňovali na nezrovnalosti. Či už na to, že neexistuje žiadna analýza, ktorá by preukazovala zmysluplnosť takéhoto poplatku alebo na to, že jeho výška absolútne neodzrkadľuje skutočné náklady distribučných spoločností,“ doplnila Galeková.

Podľa výrobcu elektrickej energie Jána Karabu, ktorého firma na krajskom súde v Žiline uspela, je G-komponent nesystémový a z dlhodobého hľadiska likvidačný. „G-komponent je v podstate daň za zelenú elektrinu. Celá Európa sa uberá trendom zelenej energie, no na Slovensku sa jej výrobcovia postupne likvidujú. Tento nezákonný poplatok je toho jasným príkladom.“ povedal Karaba.

Hrubá zneužitie moci v energetike

Kauza tzv. G-komponentu je podľa riaditeľky SAPI Veroniky Galekovej exemplárny príklad hrubého zneužívania moci v energetike. „Z pozície zástupcu decentralizovaných výrobcov energie rozhodnutie súdu vítame a teší nás. Opätovne nastoľuje rovnováhu v súlade so zákonmi platiacimi v našej krajine pre všetkých rovnako. Na protiprávnosť G-komponentu aktívne upozorňujeme už od jeho zavedenia v roku 2013,“ povedala. Dodala, že celá kauza G-komponentu nemala logiku a bola absurdná. Dokazovať to majú tri zásadné pripomienky.

„Spotrebiteľom sa tento poplatok, údajne chrániaci ich peňaženky, nikdy nepremietol do ich účtov. Absolútne diskriminoval a poškodzoval slovenských výrobcov elektrickej energie – napríklad aj Slovenské elektrárne a zároveň likvidoval odvetvie zelenej energetiky na Slovensku,“ pokračovala Galeková.

V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent.

Platbu uhradili všetci výrobcovia elektriny

Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali. V roku 2016 Ústavný súd SR zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom elektriny ukladala povinnosť platiť G-komponent.

„Podľa ústavného súdu je neústavné, aby výrobcovia boli povinní takúto platbu platiť, keď nemajú uzatvorenú osobitnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, v ktorej sa k jej úhrade zaviazali. Aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu distribučné spoločnosti nielenže neústavne vyberané platby doteraz nevrátili, ale vyberajú ich aj naďalej. Výrobcovia sa tak voči konaniu distribučných spoločností musia bránia súdnou cestou,“ uzavrel Poláček.