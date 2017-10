Streľba na Rómov v Pohronskej Polhore nemala rasový motív, mladíci chceli na seba upozorniť

BANSKÁ BYSTRICA 12. októbra (WebNoviny.sk) – V nedeľu 8. októbra večer krátko po 21:00 streľba zo samopalu zasiahla rodinný dom v Pohronskej Polhore v okrese Brezno, v ktorom sa nachádzala sedemčlenná rómska rodina vrátane piatich detí. O podrobnostiach streľby a priebehu vyšetrovania informoval na štvrtkovej tlačovej besede riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici Štefan Šurka.

Jeden z trojice páchateľov strieľal z automobilu Škoda Forman, na ktorom všetci následne unikli z miesta činu. Podľa doterajšieho vyšetrovania chceli streľbou na seba upozorniť a nebol za tým rasový motív, ani extrémizmus. Konali pod vplyvom alkoholu. Polícia ich po spustení rozsiahleho pátrania zadržala krátko po nájdení automobilu pred rodinným domom vo vedľajšej obci Michalová.

Samopal s piatimi ostrými nábojmi

Udalosti predchádzalo popíjanie alkoholu dvoch podozrivých v pohostinstve v Michalovej. Následne sa presunuli k tretiemu kamarátovi domov, kde ďalej popíjali. Jeden z páchateľov požiadal užívateľa domu, aby ukázal zbraň, ktorú mal u neho odloženú. Samopal nabil piatimi ostrými nábojmi.

„Potom sa rozprávali o možnom sexe s miestnymi Rómkami, nasadli do automobilu a so zbraňou vo vozidle odišli do susednej obce Pohronská Polhora. Tam v osade Varguľa požiadali náhodne miestneho Róma, aby im poslal nejaké dievča na sex. Keďže nikto neprichádzal, jeden z páchateľov dávkou náhodne vystrelil na najbližšie stojaci rodinný dom. Hneď nato vodič rozviezol páchateľov domov,“ ozrejmil ako sa odohral čin Šurka,

Vyšetrovaním sa podľa Šurku zatiaľ zistilo, že nešlo o rasový motív ani extrémizmus, ale len chceli vyvolať streľbou zvukový efekt. Všetkým mladým mužom namerali v dychu viac ako jedno promile alkoholu.

Troch podozrivých mladých ľudí zatkli

Podľa riaditeľa hliadka z Obvodného oddelenia PZ v Brezne prišla v nedeľu 8. októbra na miesto činu po ohlásení možnej streľby a skutok potvrdila. Polícia ihneď začala rozsiahle pátranie a v krátkom čase našli automobil Škoda Forman, z ktorého sa strieľalo a zatkli troch podozrivých mladých ľudí. Ide o trojicu mladých mužov, dvaja vo veku 24 rokov a jeden 27-ročný.

Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z prečinu výtržníctva 24-ročného Martina z Michalovej, ktorý strieľal zo samopalu vzor 58 československej výroby. Druhým obvineným je 27-ročný Stanislav, ktorý šoféroval vozidlo a bol u neho schovaný rozobraný samopal, z ktorého sa strieľalo. Títo dvaja podozriví boli 11. októbra vzatí do väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Tretí zúčastnený nie je stíhaný a je v pozícii svedka.

V dome prvého podozrivého, ktorému patril samopal, polícia našla aj tri guľové zbrane s puškohľadom, jednu pištoľ kalibru 9 milimetrov a približne 500 nábojov rôzneho kalibru. „Podľa výsledku predbežnej balistickej expertízy sú všetky zaistené zbrane streľbyschopné. Zbrane aj strelivo mali páchatelia v nelegálnej držbe v rozpore s ustanoveniami zákona o zbraniach a strelive,“ dodal k zaisteným dôkazom riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici.