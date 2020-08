Streľba neďaleko Bieleho domu vyvolala pohotovú reakciu, Trumpa ihneď ukryli

Amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok na krátko náhle odviedli z tlačovej konferencie v Bielom dome, po tom, čo neďaleko príslušník Tajnej služby Spojených štátov počas konfrontácie postrelil a zranil muža.

Biely dom v dôsledku incidentu uzavreli. Niekoľko minút po tom, čo ho odviedli, sa Trump vrátil do konferenčnej miestnosti a oznámil, že sa pri Bielom dome strieľalo a situácia je pod kontrolou.

Muž upozornil na to, že má zbraň

Šéf uniformovanej divízie tajnej služby Tom Sullivan vo vyhlásení uviedol, že incident sa stal krátko pred 18:00 miestneho času, keď 51-ročný muž prišiel k uniformovanému agentovi tajnej služby a povedal mu, že má zbraň. Muž sa následne otočil, „agresívne sa rozbehol k agentovi“ a zo svojho oblečenia vytiahol predmet.

Podozrivý následne zaujal postoj, ako keby sa chystal vystreliť, na čo ho príslušník tajnej služby postrelil do trupu. Oboch mužov vzali do nemocnice. Sullivan neuviedol, v akom stave je zranený muž, no podľa hasičského zboru dištriktu Kolumbia utrpel ťažké, možno až kritické zranenia.

Trump sa poďakoval tajnej službe

Prípad už vyšetrujú príslušné úrady, ktoré sa okrem iného snažia určiť motív incidentu a aj to, či mal muž v minulosti psychické problémy.

Trump začínal konferenciu o koronavíruse, keď ho eskortovali do Oválnej pracovne. Neskôr šéf Bieleho domu poďakoval zamestnancom Tajnej služby USA za to, že ho udržiavajú v bezpečí. Keď sa ho spýtali, či ním incident otriasol odpovedal: „Neviem, vyzerám vyľakaný?“