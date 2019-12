Streľbu v kostole v americkom štáte Texas neprežili traja ľudia, medzi nimi aj strelec

Streľbu v kostole v americkom štáte Texas neprežili v nedeľu dvaja ľudia. Informovali o tom zdravotníci. Jedna osoba zomrela priamo na mieste, druhá po ceste do nemocnice. Tretiu osobu previezli do nemocnice so zraneniami. V prípade všetkých troch zmienených ide o mužov, pričom medzi mŕtvymi je aj strelec.

Streľba sa odohrala ráno v meste White Settlement, 12 kilometerov západne od Fort Worth. Na mieste zasahovali okrem zdravotníkov aj policajti a hasiči. Detaily ani motív činu nie sú zatiaľ známe.