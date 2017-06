Strelec, ktorý útočil na kongresmanov, chcel pracovať na daňovej polícii

BELLEVILLE 16. júna (WebNoviny.sk) – Strelec, ktorý v stredu neďaleko Washingtonu zaútočil na bejzbalový tréning za účasti amerických republikánskych kongresmanov a zranil viacero ľudí, sa chcel zamestnať v daňovej polícii. Médiám to v piatok prezradila jeho manželka. Viackrát zopakovala, že o jeho plánoch nič netušila a nespozorovala žiadne známky toho, že by jej manžel plánoval akýkoľvek násilný čin.

Šesťdesiatšesťročný James Hodgkinson, ktorý spôsobil vážne strelné zranenia okrem iných osôb aj republikánskemu poslancovi Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Steveovi Scaliseovi a podľa výpovedí svedkov sa snažil zasiahnuť aj iných kongresmanov, bol podľa amerických médií ostrým odporcom Republikánskej strany. Ako dobrovoľník sa podieľal na minuloročnej kampani demokratického uchádzača o prezidentskú kandidatúru Bernieho Sandersa. Ten o tejto skutočnosti už v stredu sám ako prvý informoval a vyhlásil, že je týmto činom zdesený.

Sue Hodgkinsonová tiež potvrdila, že jej muž, ktorý pri prestrelke so zasahujúcimi policajtmi sám utrpel zranenia a neskôr im podľahol, aj doma “často hovoril o politike”. O jeho politických názoroch ale s novinármi diskutovať nechcela.

Vdova po strelcovi tvrdí, že o útoku sa dozvedela až v momente, keď jej v stredu do práce zavolal istý televízny reportér a pýtal sa jej na jej muža. “Nemala som ani poňatia o tom, že niečo takéto sa chystá. Neviem, čo k tomu povedať. Nejde mi to do hlavy,” povedala v piatok novinárom pred jej domom v Belleville v štáte Illinois.