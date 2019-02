Strelec porušil podmienky zmluvy, vraví Kmotrík ml. a stretne sa s jeho agentom

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Rozruch okolo mladého futbalistu ŠK Slovan Bratislava Dávida Strelca pokračuje. Po tom, čo s tímom neodcestoval na sústredenie do Turecka, sa rôznia dôvody tohto kroku i názory na celú situáciu.

Nepriaznivé počasie v Turecku

Strelec sa rozhodol zotrvať doma po konzultácii s rodičmi. Mali strach pre nepriaznivé počasie v „krajine polmesiaca“. Otec nádejného útočníka Milan, okrem iného pre denník Šport poznamenal: „Škoda, že Dávidovi neponúkli možnosť pricestovať do Turecka o pár dní neskôr, keď sa počasie umúdri.“

S týmto tvrdením nesúhlasí viceprezident bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší. „V klube platia jasné pravidlá a disciplína, ktoré musia rešpektovať všetci hráči bez ohľadu na to, či je to Šporar, Božikov alebo Strelec. A to, že hráč neodcestuje s tímom na sústredenie, je jasné porušenie pravidiel. Pred odchodom na sústredenie sme, samozrejme, preverovali situáciu priamo v Turecku u pána Gabriela, ktorý prostredníctvom svojej agentúry zabezpečuje sústredenie, ako aj u leteckej spoločnosti. Nikdy by sme si nedovolili vystaviť našu výpravu nebezpečenstvu,“ cituje Kmotríka piatkové vydanie denníka Šport.

Nie je plnoletý

Dodal, že o Strelcovej neúčasti na sústredení sa bude zhovárať aj s agentom 17-ročného hráča. „Počasie v Turecku sa umúdrilo a hráči majú k dispozícii výborne pripravené ihriská. Dávidovi sme ponúkli jedinečnú šancu zabojovať o svoje miesto v zostave, keďže v ňom vidíme obrovský potenciál a chceli sme vyvinúť maximálne úsilie na jeho rozvoj. Dávid však stále nie je plnoletý, a preto sme museli rešpektovať finálne rozhodnutie, či už bolo napokon jeho, alebo rodičov. Rozhodnutie sme rešpektovali napriek tomu, že má ešte rok a pol trvajúcu zmluvu, z ktorej vyplývajú určité záväzky a týmto rozhodnutím došlo k ich porušeniu. Hráčskeho agenta Dávida Strelca som kontaktoval, na budúci týždeň absolvujeme stretnutie, kde sa budeme rozprávať na túto tému,“ uzavrel Ivan Kmotrík ml.