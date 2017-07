Strelec víťazného gólu Slovákov na MS proti Taliansku Kopúnek sa na tri roky upísal Popradu

POPRAD 3. júla (WebNoviny.sk) – Bývalý slovenský futbalový reprezentant Kamil Kopúnek bude opäť pôsobiť vo svojej vlasti. Ako referuje sobotňajšie vydanie denníka Šport, 33-ročný stredopoliar sa dohodol na trojročnom kontrakte s účastníkom druhej najvyššej súťaže FK Poprad.

“Sadli sme si s majiteľom popradského klubu Romanom Dvorčákom a rýchlo našli spoločnú reč. Musím povedať, že ma silno oslovili ambície Popradu, ktoré hovoria o najvyššej súťaži. Zapôsobilo na mňa aj futbalové prostredie, ktoré tam vzniklo zásluhou majiteľa,” vyhlásil rodák z Trnavy, ktorý priznal, že dôvodom, prečo sa rozhodol pre angažmán pod Tatrami, bol aj jeho niekdajší spoluhráč z národného mužstva Stanislav Šesták – ten v Poprade pôsobí ako hrajúci tréner.

“Samozrejme, dobre sa poznáme, a to celú debatu uľahčilo. On pozná mňa, ja jeho, vieme, čo môžeme od seba čakať. Opísal mi prostredie, ambície, dal mi prvotné a dôležité info. Musím povedať, že samotný Šesták bol pre mňa veľkou motiváciou,” doplnil Kopúnek, v ostatných dvoch sezónach hráč maďarského klubu FC Tatabánya. Odchovanec Spartaka Trnava odohral v minulosti (2006-2012) dovedna 17 duelov v reprezentačnom tíme, za ktorý strelil dva góly – jeden z nich na MS 2010 v JAR do siete Talianska pri víťazstve 3:2. Kopúnkov zásah sa vtedy ukázal ako víťazný.