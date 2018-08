Strieborný Matej Tóth si po ME v atletike nesmierne váži fanúšikov, boli pre neho motiváciou

BERLÍN 8. augusta (WebNoviny.sk) – Poriadny boj predovšetkým samého so sebou má za sebou elitný slovenský chodec Matej Tóth. V utorok na majstrovstvách Európy v atletike v nemeckom Berlíne získal striebro v pretekoch na 50 km, no tesne po príchode do cieľa mala pre neho druhá priečka cenu zlata.

„Išiel som podobne ako na olympiáde v Riu, viac som si dovoliť nemohol. Tam to vypálilo na zlato, teraz na striebro,“ povedal 35-ročný rodák z Nitry v rozhovor pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Bojoval o každú sekundu

Ešte štyri kilometre pred koncom sa zdalo, že charizmatický slovenský športovec zostane bez cenného kovu, ale v závere sa dostal pred dvojicu súperov. Nad jeho sily bol iba Ukrajinec Marian Zakalnickyj.

„Aj keď som sa prehrieval, držal som stále vyrovnané tempo a bojoval som o každú sekundu. Z mojej strany nedošlo k žiadnemu veľkému výkyvu, ale chalani nastúpili a vzdialili sa mi. Ukázalo sa, že priskoro. Ja som podľa svojich skúseností vedel, že ešte nenastal čas, aby som sa už začal biť o medaily. Vedel som, že ak chcem dnes prísť do cieľa, môžem ísť len tak, ako mi organizmus dovolí. Už pred štartom som vravel, že neviem, aká medaila to bude, ale na trati chcem nechať všetko a to sa mi podarilo,“ pokračoval.

Bez fanúšikov by to zrejme nedokázal

V boji s kilometrami a úmornou horúčavou mal Matej Tóth v berlínskych uliciach dovolenú podporu – mnoho slovenských fanúšikov, medzi ktorými nechýbal hokejový majster sveta Jozef Stümpel či hudobník Marián Čekovský.

„Fanúšikovia boli to najcennejšie, čo tu dnes bolo. Pre mňa bolo priam úžasné, akú atmosféru vytvorili, ako ma hnali dopredu. Presne vycítili, kedy ma povzbudiť a bez nich by som to asi dnes nedokázal,“ prezradil slovenský chodec, pre ktorého bola berlínska päťdesiatka najťažšou v športovej kariére.„Bola mimoriadne náročná – podmienkami, mojimi pocitmi…,“ vravel podľa webu web SAZ.

Ďalšie športové ciele sú nejasné

Aktuálne Matej Tóth zatiaľ nedokáže presne prezentovať svoje športové ciele do budúcnosti. „Môj plán sa končil pretekmi v Berlíne, v tejto chvíli som asi pol hodinu po tomto termíne…,“ povedal po utorkovej päťdesiatke.

„Uvidíme, čo bude ďalej. Samozrejme, ak ma niečo má motivovať, tak je to presne to, čo v Berlíne predviedli moji fanúšikovia, ktorí merali cestu zo Slovenska. Ak mám pokračovať vo vízii olympiáda v Tokiu 2020, lepšiu motiváciu mi ani nemohli dať,“ dodal.