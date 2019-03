Aktualizované: Striedanie zimného a letného času sa definitívne skončí, rozhodli europoslanci

ŠTRASBURG 26. marca (WebNoviny.sk) – Striedanie zimného a letného času sa skončí v roku 2021. Európsky parlament v Štrasburgu v utorok schválil návrh Európskej komisie, ktorý ukladá členským štátom na výber, ktorý z časov si ponechajú nastálo.

Obyvatelia členských štátov, ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. V krajinách, ktoré si chcú ponechať štandardný zimný čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021.

Parliament is backing a proposal to end switching between summer ☀️ and winter ☃️ time in EU countries. 2021 could be the last year with a seasonal change of time ⏲️ in the EU 🇪🇺.

Read more ➡️ https://t.co/9TPPPod27x pic.twitter.com/HMzR09eiCD

— European Parliament (@Europarl_EN) 26. marca 2019