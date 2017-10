Student Hockey Eurochallenge a ďalší rozvoj univerzitného hokeja

BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR) – Historicky prvé vzájomné meranie si síl minuloročných finalistov Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) a ruskej Student Hockey League (SHL) znamenalo nielen nový míľnik v rámci vzťahov medzi spomínanými ligami, resp. asociáciami, ktoré ich zriaďujú, ale tiež nové spoločné plány do budúcna. Snahou je totiž vytvoriť z turnaja Eurochallenge každoročnú tradíciu a novou výzvou je tiež usporiadanie World Cupu, na ktorom by prišli do priamej konfrontácie študenti z EUHL, SHL a americkej ACHA.

Turnaj Student Hockey Eurochallenge sa v ruskom Jekaterinburgu uskutočnil po prvý raz, učastníkmi boli minuloroční finalisti EUHL (UMB Hockey Team, UK Praha) a SHL (Ural State Mining University, Moscow Aviators). „Do Ruska sme cestovali bez očakávaní. Prvý ročník turnaja však sľuboval kvalitné obsadenie, čo sa aj potvrdilo. Zápasy boli veľmi vyrovnané a napínavé, pre mnohých našich hráčov išlo o životný zážitok,“ rozhovoril sa Milan Kyseľ, manažér bystrického celku. Práve mužstvu UMB Hockey Team sa podarilo prebojovať až do samotného finále, v ktorom však ruskému súperovi podľahol. „Nestáva sa často, že je možnosť hrať v Rusku proti najlepším univerzitným tímom, a umiestniť sa na výbornom 2. mieste. Síce sme posledný deň dohrávali zápas so zraneniami, chalani bojovali cez bolesť, ale napriek tomu si to užívali. Bolo v nich odhodlanie, aké sa málokedy vidí, a aj preto sme na nich nesmierne hrdí,“ pokračoval Kyseľ.

Turnaj v ruskom Jekaterinburgu si pochvaľoval aj kapitán českého celku UK Praha Petr Hučko: „Turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný a po všetkých stránkach bolo o nás dobre postarané. S Moscows Games, ktorých sme sa zúčastnili minulý rok, sa to nedá porovnávať. Tu bolo naozaj všetko, čo športovec pre svoj výkon potrebuje.“ Okrem samotných hráčov či členov realizačných tímov sú na mieste slová spokojnosti aj zo strany EUHA, konkrétne jej viceprezidenta Ľubomíra Sekeráša, ktorý súčasne poukazuje na vysokú kvalitu hry. „Ruské tímy boli skutočne ťažkým súperom, víťazstvo Jekaterinburgu bolo zaslúžené. Veľa hráčov týchto mužstiev predtým pôsobilo v MHL, teda najvyššej ruskej juniorskej lige, odkiaľ sa zhruba 25% prebojuje do KHL, zvyšní vsadia na univerzitné súťaže. Špičková juniorská liga sa podpísala pod ich hru, dravosť. Bola presne taká, akú od Rusov poznáme. Európske tímy im ale boli rovnocenným súperom, čo potvrdzuje napríklad fakt, že UMB zvíťazila nad Jekaterinburgom v ich prvom vzájomnom zápase,“ vyslovil Sekeráš.

Ďalšiu priamu konfrontáciu finalistov EUHL a SHL možno nazvať akousi víziou Európskej univerzitnej hokejovej asociácie, ktorá je riadiacim orgánom EUHL, a členov SHL, nakoľko snahou je usporiadanie turnaja na pravidelnej báze. Už budúci rok by si tak finalisti spomínaných dvoch študentských súťaží mali zmerať sily v Krasnojarsku. Vysokoškoláci z Európy a Ruska by sa ale mohli stretnúť ešte skôr – každoročne na prelome kalendárnych rokov sa organizuje zápas medzi výberom EUHL a americkej ACHA. Cieľom je na začiatku januára 2017 pripraviť na Slovensku študentský turnaj World Cup, na ktorom by som predstavil aj výber z SHL.

Janka Danková