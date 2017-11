Študenti STU vyvinuli sedadlo do auta, aké na trhu nenájdete

BRATISLAVA 11.novembra (WebNoviny.sk) – Študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave skúmali, ako uľahčiť sedenie v aute zdravotne postihnutým a zraneným ľuďom.

Vyvinuli špeciálne sedadlo pre malé mestské vozidlá, aké dnes na trhu nenájdete. Sedadlo sa ľahko vysúva von z auta, pomáha tlmiť vibrácie a môže byť súčasťou bežne ponúkanej výbavy výrobcu.

Ako agentúru SITA informovala manažérka STU pre komunikáciu Andrea Hajdúchová, študenti vyvinuli sedadlo, ktoré netreba do auta primontovať. Ľahko sa vysúva aj z malého vozidla a môže ho používať ktokoľvek z rodiny.

Nastaviteľné pre akéhokoľvek vodiča

„Naším cieľom bolo vytvoriť ´neviditeľný mechanizmus sedadla, ktorý by bol priamo ponúkaný ako možná výbava pri kúpe auta. Teda sedadlo bez potreby montovania, plne integrované do vozidla, prepojené s elektronikou a nastaviteľné pre akéhokoľvek vodiča. Navyše, nechceli sme zostať len pri simuláciách, ale sedadlo sme aj reálne vyrobili, čo bolo z edukatívneho hľadiska dôležité. Museli sme myslieť na to, aby bol každý detail naozaj vyrobiteľný,“ vysvetľuje autor prototypu Michael Paštéka zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Najväčšou výzvou bolo podľa neho vysporiadať sa s priestorovými možnosťami malého mestského auta a vytvoriť výsuvný mechanizmus, ktorý dokáže sedadlo aj cez malé dvere vysúvať von. Zároveň chceli študenti dosiahnuť nosnosť aspoň 150 kilogramov.

Komfort a bezpečnosť vodičov

Autori mysleli aj na bezpečnosť a komfort vodičov. Z hľadiska bezpečnosti sa sedadlo po zasunutí do auta a zatvorení dverí zamkne a zámky sa uvoľnia až po opätovnom otvorení dverí, aby sa sedadlo vysunulo von a vodič mohol vystúpiť. Tomu, ako zlepšiť komfort vodičov´, predchádzal ďalší výskum na fakulte v réžii doktoranda Richarda Hasa. Ten meral vibrácie, ktorým je vystavené telo vodiča pri jazde na rôznych povrchoch, a skúmal, ktoré materiály môžu tieto vibrácie zmierniť.

Študenti chcú špeciálne sedadlo dostať na trh priamo k tým, ktorým môže pomôcť. Sedadlo už získalo niekoľko ocenení. Vyhralo v súťaži o podporu z Nadácia Volkswagen v kategórií komfort invalidov, odnieslo si cenu Združenia automobilového priemyslu SR za Najlepšiu diplomovku 2016 či čestné uznanie za inovatívny čin 2016 na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre.