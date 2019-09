Študenti symbolicky pochovali svoju budúcnosť. Politici, čo urobíte?

Tisíce študentov a iných ľudí v piatok počas Klimatického štrajku žiadali klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku.

Skupinka študentov niesla čiernu truhlu s nápisom „Naša budúcnosť “. „Je to tak, bez živej planéty žiadnu budúcnosť nemáme. Chápu to aj deti v škôlke, len politici a korporácie nie,“ vysvetľuje 15-ročný Peter. Prosbu o záchranu svojej budúcnosti niesli aj deti predškolského veku, ktoré prišli s rodičmi alebo s celou škôlkou.

HLASY ÚČASTNÍKOV

Pýtali sme sa účastníkov, ako vnímajú situáciu a čo robia pre ochranu klímy v osobnom živote.

Ako vnímate problematiku klimatických zmien?

„Je to naozaj zúfalé, téma klimatických zmien je tu už pomerne dlho, ale nič sa menení. Nevieme, čo máme robiť. Máme chodiť do školy? Na čo? Keď vedcov nikto nepočúva. Ako sa máme pripravovať na budúcnosť, keď žiadnu nemáme?“ pýta sa stredoškoláčka Lucia, účastníčka prostestu.

Rodičia stoja na vašej strane, alebo majú konzeratívny postoj?

„Majú zmiešané pocity, ale sú skôr konzervatívni. Ani ich to veľmi nezaujíma,“ pokračuje Lucia.

Prečo ste dnes prišli na protest?

„Vytvorili sme transparent POHORELI SME, a myslím, že to úplne vystihuje našu situáciu vrátane vzťahu k planéte. Nedokážeme si ochrániť ani vlastný domov, pohoreli sme,“ hovorí 14-ročná Nikola.

Uči sa na vašej o klimatických zmenách?

„V našej škole ani veľmi nie, ale malo by sa o tom rozprávať viacej, aby sa o tom rozširovalo povedomie. A malo by sa o tom hovoriť práve na školách, lebo tam chodí každý z nás,“ vysvetľuje Martina z Banskej Štiavnice, ktorá prišla so spolužiačkami prostestovať do Bratislavy.

Čo robíte v osobnom živote, aby ste prispeli k zastaveniu klimatických zmien?

„Tak napríklad ja som pred pol rokom prestala jesť mäso, do obchodu nosím plátené tašky a všeobecne sa snažím obmedzovať plasty, nekupujem fast fashion, snažím sa kratšie sprchovať a tak ďalej, je toho viacej,“ pokračuje Martina.

Máš veľa takýchto uvedomelých spolužiakov a kamarátov?

„Práveže, čo vidím v mojom okolí, je takýchto ľudí veľmi málo. Ale sú, a je úžasné, že každý z nás má nejaké to slovo a je to taká reťazová reakcia. Postupne sa inšpirujú a pridávajú ďalší,“ dodáva Martina.

ZNEPOKOJENÉ MATKY

Na pódiu počas prostestu vystúpila aj iniciatíva Znepokojené matky.

„Sme znepokojené, pretože emisie stále stúpajú, sme znepokojené, pretože lesy miznú alarmujúco rýchlo, sme znepokojené výhľadom budúcnosti, ktorá možno čaká na naše deti. Ako môžeme len tak žiť náš obyčajný život, keď naše deti možno už nikdy nepocítia to vzrušenie z poriadnej zimnej guľovačky? Ako môžeme večer zaspávať s vedomím, že krásy tejto planéty naše deti zažijú už len z obrázkových kníh a keď hrozí, že základné veci ako jedlo a voda budú pre ne luxusom?“ Pýtajú sa matky.

„Ale mi nepoľavíme a budeme bojovať, pretože nám nič iné nezostáva,“ dodávajú.

Nebojíte sa priviesť na tento svet ďalšie dieťa, kvôli neistej budúcnosti?

„Ja už mám tri a ďalšie neplánujem, takže táto ťažká otázka sa ma našťastie minula. Ale áno, je ťažké žiť s tým pocitom, že nevieme, čo bude,“ odpovedala jedna prítomných z mamičiek.

„Ešte stále sa dá situácia zmierniť, takže nádej tu je, ale či by som mala ďalšie dieťa vzhľadom na vývoj situácie, no neviem…naozaj neviem,“ hovorí ďalšia mamička.