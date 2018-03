Študenti v USA si uctili obete streľby na floridskej strednej škole rôznymi spôsobmi

WASHINGTON 14. marca (WebNoviny.sk) – Desaťtisíce študentov v USA si v stredu pripomenuli 17 obetí februárovej streľby na strednej škole vo floridskom Parklande.

O 10:00 miestneho času v každej časovej zóne Spojených štátov vyšli pred budovy svojich škôl a držali 17 minút ticha – minútu za každého zastreleného. Stredajšie podujatie, ktorým sa študenti dožadujú konania úradov v otázkach násilia páchaného strelnými zbraňami ako aj obmedzenia držby zbraní v krajine, je zatiaľ najväčšou demonštráciou svojho druhu od útoku na Marjory Stoneman Douglas High School zo 14. februára.

Nikdy Viac

Niektorí študenti vyšli na protest do ulíc. Vo Washingtone sa napríklad zišlo viac ako dvetisíc tínedžerov pred Bielym domom a 17 minútami ticha si uctili obete streľby otočení k Bielemu domu chrbtom. Demonštranti niesli so sebou rôzne transparenty s nápismi ako „Nikdy viac“ či sloganmi namierenými proti Národnej asociácii držiteľov zbraní (NRA).

V Bostone v štáte Massachusetts, ktorý sužuje mrazivé počasie, sa študenti po pietnom stretnutí v kostole vybrali k sídlu štátnej legislatívy, kde plánujú lobovať za prijatie právnych predpisov zameraných na zabránenie násiliu páchanému strelnými zbraňami.Na niektorých školách si študenti obete uctili aj rôznymi symbolmi.

Študenti na Cooper City High neďaleko Parklandu napríklad pred školou postavili 14 prázdnych lavíc a tri rečnícke pódiá, ktoré reprezentovali zosnulých žiakov a pedagógov. Následne vypustili 17 holubíc.Americkí študenti sa zo škôl rozhodli vyjsť nielen napriek nepriazni počasia, ale aj napriek vyhrážkam zo strán ich vedenia.

Podpora tohto podujatia

Vo West Liberty-Salem High School v Ohiu, ktorá sama vlani bola dejiskom streľby, 10 študentov vyšlo z budovy aj napriek tomu, že za to mohli zostať po škole alebo čeliť vážnejšiemu disciplinárnemu trestu. Podobným vyhrážkam čelili napríklad aj študenti Kell High School na atlantskom predmestí Marietta. Stredajšie pietne podujatie organizuje skupina Empower, ktorá stojí aj za vlaňajším Pochodom žien (Women’s March).

Študentom ponúkla zoznam požiadaviek pre svojich poslancov vrátane zákazu útočných zbraní a povinných previerok záujemcov pri kupovaní zbraní. Organizátori sa tak snažia vytvárať nátlak na Biely dom a Kongres dožadujúc sa prísnejších zákonov o zbraniach.Podporu stredajšiemu podujatiu vyjadrili viaceré spoločnosti vrátane mediálneho domu Viacom, ktorý na 17 minút pozastavil vysielanie svojich televíznych staníc.V USA by sa mali počas nasledujúcich týždňov konať ďalšie protesty.

Vo Washingtone sa 24. marca bude konať pochod March for Our Lives, ďalšie kolo protestných odchodov zo škôl je naplánované na 20. apríla.Za streľbu v Parklande je zodpovedný 19-ročný Nikolas Cruz. Na študentov pálil poloautomatickou puškou AR-15. Zbraň mal v legálnom vlastníctve, a to napriek tomu, že bol psychicky nestabilný. Minulý týždeň ho na súde v meste Fort Lauderdale formálne obvinili zo 17-násobnej vraždy.