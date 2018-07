Štúdia posúdi opodstatnenosť širokorozchodnej trate cez Slovensko, pripravuje sa tretia etapa

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Opodstatnenosť a reálnosť projektu výstavby širokorozchodnej železničnej trate cez Slovensko z Košíc do Bratislavy a do Rakúska by mala ukázať až štúdia realizovateľnosti. Aktuálne sa pripravuje tretia etapa štúdie, a to posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

„Až po dokončení celej štúdie (bude mať štyri alebo päť etáp vrátane posúdenia ekonomickej návratnosti) bude zodpovedaná otázka, či je alebo nie je tento projekt realizovateľný,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková.

Nový železničný koridor

Prípravu projektu s predpokladanými nákladmi zhruba 8 mld. eur koordinuje a projektovo riadi rakúska spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH so sídlom vo Viedni, jej partnermi sú štyri železničné spoločnosti z Rakúska, zo Slovenska (ŽSR), z Ukrajiny a Ruska s podielom po 25 %. Širokorozchodná trať by sa podľa zámerov mala stať novým železničným koridorom na prepravu tovarov medzi Európou a Áziou na Ďalekom východe.

Projekt sa podľa ŽSR javí ako zaujímavý z pohľadu aktívneho a priameho zapojenia Slovenska pri tovarových tokoch medzi východom a západom a pri presune týchto tokov z lodnej na ekologickejšiu železničnú dopravu.

Rozvoj obchodu a pracovné príležitosti

Prínosom by mohli byť aj možné investície, rozvoj obchodu a nové pracovné príležitosti pre celý región Twin City zahŕňajúci mestá Bratislava a Viedeň.

„Treba však dôsledne a citlivo posúdiť všetky jeho aspekty s ohľadom na špecifiká a osobitosti Slovenska, preukázať jeho reálnu potrebu, význam, ale aj dopady a samozrejme ekonomickú stránku,“ priblížila Pavliková. Ako dodala, SR poskytuje pri tomto projekte potrebnú odbornú súčinnosť v podobe dodania potrebných legislatívnych a odborných podkladov, k čomu sa zaviazala aj vláda.