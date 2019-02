Štuhecová sa v Aare stala majsterkou sveta v zjazde, Vonnová pri rozlúčke získala bronz

AARE 10. februára (WebNoviny.sk) – Slovinka Ilka Štuhecová sa stala majsterkou sveta v zjazde žien na šampionáte v alpských lyžiarskych disciplínach vo švédskom Aare. Štuhecová obhájila titul spred dvoch rokov zo St. Moritzu a predĺžila slovinské kraľovanie v najrýchlejšej disciplíne už na troje majstrovstvá sveta.

Pred štyrmi rokmi v Beaver Creeku zvíťazila Tina Mazeová, ktorá už medzitým ukončila kariéru.

Suterová s druhou medailou

Striebro si aktuálne v Aare vybojovala Švajčiarka Corinne Suterová, ktorá za víťazkou zaostala o 23 stotín sekundy. Suterová po bronzovej medaile v super G pridala do zbierky už druhý cenný kov z MS 2019. Bronz patrí Američanke Lindsey Vonnovej (+0,49), ktorá sa na záver kariéry predsa len ešte raz dostala na stupne víťazov.

Odchádzajúca 34-ročná legenda ukončila svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v sumáre celej kariéry s bilanciou 2 zlaté – 3 strieborné – 3 bronzové medaily.

V skrátenom zjazde žien sa v nedeľu v Aare predstavilo iba 37 pretekárok. Slovensko nemalo zastúpenie. Pre silný vietor v hornej časti zjazdovky organizátori rovnako ako deň predtým u mužov pristúpili k výraznému skráteniu trate a najlepšie pretekárky mali v cieli čas tesne nad jednou minútou. U víťazky to bolo 1:01,74 min. „Spadol mi zo srdca obrovský kameň. Vedela som, že musím byť rýchla, ale verila som aj v to, že budem mať férové podmienky. Aj to mi nakoniec pomohlo. Som ohromne šťastná,“ uviedla víťazná Ilka Štuhecová v prvom rozhovore aj na webe laola1.at. Strieborná Švajčiarka Suterová podotkla: „Myslím si, že rozhodnutie o vyššom štartovnom čísle bolo správne. Svetelné podmienky neboli jednoduché, ale také sme to mali všetky. Bolo to dobré, ale v prostrednej časti trate som si nemyslela, že to bude stačiť na medailu. Povedala som si však, že vytrvám v bojovnosti do konca. Oplatilo sa, som šťastná zo striebornej medaily.“

Vonnová chcela napodobniť Svindala

Vonnovej medailová rozlúčka je značne nečakaná vzhľadom na jej veľké zdravotné problémy počas tejto sezóny, keď pre bolesti operovaného kolena musela zrušiť svoje účinkovanie vo Svetovom pohári a sústredila sa výlučne na svetový šampionát. V Aare najprv zažila veľké sklamanie v super G.

Legendárna Američanka po prvom medzičase v rýchlej pasáži nezvládla nájazd do jednej z bránok a po nebezpečne vyzerajúcom páde skončila v ochrannej sieti. Napriek tomu sa dokázala dať dokopy pre zjazd a vybojovať poslednú medailu svojej bohatej a úspešnej kariéry. Vonnová je s 82 víťazstvami ženskou rekordérkou SP, ale absolútneho lídra – Švéda Ingemara Stenmarka s 86 víťazstvami už nedostihla.

„Dala som do toho všetko, jazdila som srdcom. Keď som včera videla, že môj veľký vzor Aksel Lund Svindal získal medailu vo svojej rozlúčke, veľmi som zatúžila po tom istom. Je to môj naturel, že bojujem až do konca. Teraz sa teším zo snového konca kariéry,“ uviedla Lindsey Vonnová.