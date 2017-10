Štvordňový maratón módy Fashion LIVE! 2017 priniesol tento rok až 51 kolekcií talentovaných dizajnérov. Vyvrcholil energickou prehliadkou Lenky Sršňovej a udeľovaním prestížnych cien Fashion LIVE! Awards

Bratislava, 23. október 2017 ( WBN/PR ) – Záverečný deň Fashion LIVE! 2017 vyvrcholil slávnostným udeľovaním prestížnych cien Fashion LIVE! Awards. Z ceny Fresh dizajnér sa tešila mladá dizajnérka Terézia Feňovčíková a novými tvárami podujatia sa stali modelka Tereza Ťaptíková a model Martin Mikulka. Počas prehliadok opäť nadchla divákov farebná prehliadka talentovanej dizajnérky Lenky Sršňovej, ktorá spojila umenie s módou vo veselej kolekcii Fullove.

Tohtoročný fashion maratón priniesol počas štyroch októbrových dní až 51 vynikajúcich dizajnérskych kolekcií z domácej i zahraničnej módnej scény. Očakávania ľudí predčil nielen skvelou dávkou módy ale aj tohtoročnou scénou so svetelnou led konštrukciou od LED solution, o ktorú sa postaral talentovaný architekt Peter Gonda.

Začiatok finálneho prehliadkového dňa Fashion LIVE! 2017 otvárali študenti ADO z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, vďaka ktorým bola Stará tržnica už v skorých poobedných hodinách plná ľudí. Nasledovala mladá generácia slovenských dizajnérov v zložení Pavol Dendis s čisto pánskou kolekciou, Silvia Zrebná priniesla na mólo tajomnosť a Petra Kovacs naopak skvelú hravosť farieb. Novú kolekciu predstavila španielska módna značka Cuplé, slovenská značka Rozbora Couture a obľúbená dizajnérka Lenka Sršňová, ktorá predviedla pokračovanie kolekcie Fullove inšpirovanej tvorbou významného slovenského maliara Ľudovíta Fullu. O oživenie sa v neskorší večer postarali zahraniční hostia – ukrajinská dizajnérka Irina Dzush so svojou prehliadkovou performance a nemecká návrhárka Zofie Angelic, ktorá predstavila ženskú eleganciu. Posledná prehliadka patrila trom víťazkám súťaže Hubert Fresh Fashion Contest a to Kristíne Vavrovej, Tatiane Dvořákovej a Vladimíre Dančovej.

FASHION LIVE! AWARDS 2017

Najočakávanejším momentom piatkového večera bolo tradične slávnostné odovzdávanie prestížnych cien Fashion LIVE! Awards 2017. Vyvrcholenie módneho podujatia Fashion LIVE! začalo po všetkých prehliadkach v neskorých večerných hodinách. O tom, kto bude tohtoročným víťazom v kategóriách Fresh Dizajnér a Face of Fashion LIVE! rozhodovala odborná porota v zložení Olo Křížová, Peter Šagát, Jakub Polanka a kreatívny riaditeľ ukrajinského Fashion weeku Nechyporuk Volodymyr. Pre tento rok si cenu Fresh Dizajnér odniesla talentovaná mladá dizajnérka Terézia Feňovčíková, ktorá sa predstavila na módnom podujatí so svojou pánskou kolekciou STREET ORCHIDS v rámci prehliadky študentov Ateliéru 343 z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Novými tvárami Face of Fashion LIVE!2017 sa stali modelka Tereza Ťaptíková a model Martin Mikulka.

16:00 – ADO ZLÍN – Ateliér design odevu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne

Posledný deň prehliadok otvorili svojimi prepracovanými kolekciami talentovaní študenti ADO z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, a tak do Starej tržnice pritiahli mnoho nadšených návštevníkov a milovníkov módy už v poobedných hodinách. Vychutnať sme si mohli pestrú tvorbu najnovších kolekcií študentiek Adriany Šatkovej, Anežky Bereckovej, Gabriely Petrovej, Kataríny Mydliarovej, Kristýny Coufalovej, Lucie Sládečkovej, Michaely Hriňovej a Vivien Babicovej.

17:00 – PAVOL DENDIS, SILVIA ZREBNÁ, PETRA KOVACS

V bloku prehliadok ponúkli svoje najnovšie kolekcie hneď traja mladí dizajnéri, ktorí vďaka odlišnostiam a kontrastom ponúkli návštevníkom rôznorodú ukážku novej rastúcej generácie slovenskej módnej scény.

PAVOL DENDIS

Dizajnér Pavol Dendis tvoriaci pod menom iampavoldendis priniesol na mólo Fashion LIVE! čisto pánsku kolekciu. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na aktuálnosť, funkčnosť a emóciu odevu. V novej kolekcii GOLDEN RUSH sa inšpiroval čínskou legendou, v ktorej sa hovorí o premene koi kapra na zlatého draka. Príbeh symbolizuje proces, ktorým sa mladí chlapci menia na „veľkých“ mužov. V pánskych modeloch kombinoval dizajnér moderný street wear a elementy tradičného čínskeho odevu. Zameral sa hlavne na postavenie draka a poňal ho ako vyjadrenie vlastnej vízie o silnej mužskej osobnosti v spoločnosti. Nosnou farbou celej kolekcie bola čierna, ktorá je doplnená autorskými potlačami. Výrazná vizáž podporila atmosféru celého vizuálu ešte viac.

SILVIA ZREBNÁ

Tvorba mladej dizajnérky je postavená na osobnej intuícii a spontánnosti a inak tomu nebolo ani pri vzniku novej kolekcie Nie je čas na hrdinstvá/There is no time for bravery, ktorá nevznikla klasickým procesom. Je výpoveďou osobnej situácie, ktorej nepriateľom je čas a rieši každodennú dilemu „Čo na seba?“. Večer v posteli dizajnérka zaspávala s myšlienkou čo zajtra ušije, vytvorila si predstavu,s ktorou na druhý deň prišla do dielne a zhmotnila ju. Kolekcia odráža jej nálady, zážitky a pocity v danej chvíli. Inšpiráciou jej boli všetky podnety, s ktorými prichádza do kontaktu a farebnosť sústreďovala vo väčšine na tmavú farbu v prírodných odtieňoch. Špecifikum dizajnérkinej tvorby je unisex a strohé strihové riešenie s dôrazom na detail.

PETRA KOVACS

Dizajnérka Petra Kovacs tvorí pod značkou Petra Kovacs a jej nová kolekcia 50% OFF vychádza zo skúseností s predchádzajúcimi kolekciami na domácej módnej scéne. Rozpráva príbeh o osude kolekcie po predstavení na prehliadkovom móle. Príbeh o tom, ako sa originálne dizajnérske kúsky predávajú pod cenu, alebo ako dopadnú po foteniach módnych editoriálov. Nápismi ako 50% OFF, SALE alebo rôznymi potlačami vtipne poukazuje na túto problematiku. Nechýbala hravá choreografia modeliek, ktoré v porovnaní s inými prehliadkami dizajnérov mali pôsobiť šťastne a užívať si deň naplno, ako tomu zvyčajne býva pri módnych výpredajoch. Mólo oživila nielen originálnymi kúskami ale aj ich veselou farebnosťou, ktorá je pre dizajnérku charakteristická.

18:00 – CUPLÉ

V roku 1987 spustila Antonia Pastor „almamater“ sveta Cuplé, svoj ambiciózny projekt otvorením prvého obchodu CUPLÉ v Elche domom španielskej výroby kože s rodinným zázemím. Ten sa venoval topánkam už tri generácie a dnes je značka považovaná za jednu z top 10 spoločností španielskych výrobcov kože. Na Fashion LIVE! ukázala značka nádherné ženské kúsky, ktoré by nemali v šatníku ženy chýbať. Pestrá farebnosť a kvalitné materiály boli v dokonalej súhre. Modely využiteľné ako na špeciálne príležitosti, tak aj na každodenné nosenie. Strihy a štýl odevu zvýraznil ženskosť svojej nositeľky.

19:00 – LENKA SRŠŇOVÁ

Dizajnérka Lenka Sršňová vo svojej aktuálnej kolekcii FULLOVE priznáva umelecké vplyvy a módu s ľahkosťou prepája s umením. Odkazuje v nej na tvorbu významného slovenského maliara Ľudovíta Fullu a prostredníctvom odevu približuje súčasnej generácii silný odkaz Fullovho diela. Známe, aj menej známe motívy z maliarových obrazov boli preštylizované do atraktívnych vzorov s jemným nádychom fullovského folklóru. Geometrické kompozície, florálne a figurálne motívy či rozprávkové zvery sa tak preniesli do súčasného odevu. Modely boli nabité energiou vďaka kombinácii pestrých farieb, ktoré sú pre dizajnérku charakteristické. Ľahké pohodlné strihy, košeľové siluety a príjemný materiál dopĺňali aj farebné topánky Crocs, ktoré dotvorili celkový hravý vzhľad tejto kolekcie. Pestrofarebné dezény vznikli v spolupráci s dizajnérom Ondrejom Jóbom a s podporou Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Kolekciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a o hudbu sa postaral Pjoni.

20:00 – ROZBORA COUTURE

Novú autorskú kolekciu v mestskom štýle vytvoril pre rok 2018 módny návrhár Richard Rozbora tak, aby si každá žena vybrala model, ktorý ju urobí krásnou, žensky príťažlivou, šarmantnou, trochu provokatívnou, jemne sexi a elegantnou zároveň. Modely z aktuálnej kolekcie sú nositeľné, komfortné, s možnosťou vzájomného kombinovania. Vyznačujú sa čistými líniami s dôrazom na detail. Spoločným menovateľom celej kolekcie bola jemnosť v poňatí strihov, farieb, látok, luxusných vĺn. Kolekciu, ktorú sme mali príležitosť vidieť na prehliadkovom móle tvorí 35 kompletných outfitov v príjemných nežných a klasických farbách, osviežených netradičnými farebnými kombináciami a potlačami. Nechýbali kabáty, plášte, štýlové pelerínky, malé spoločenské šaty ako aj hodvábne a úpletové šaty z ekologickej 100% merino vlny. Dizajnér je dlhodobo ovplyvnený filozofiou Slow Fashion, ktorú charakterizuje okrem iného aj nadčasovosť, trvácnosť a vysoká kvalita. V móde presadzuje etiku, slušnosť, férovosť, rešpektuje ekologické princípy, preferuje krásu, kultivovanosť, nenápadný luxus a komfort v jedinečnom prevedení.

21:00 – International guests – IRINA DZUSH (UKR), ZOFIE ANGELIC (DE)

IRINA DZUSH (UKR)

Podujatie Fashion LIVE! 2017 bolo v posledný prehliadkový deň obohatené aj o performance, kde modelky priamo na móle upravovali svoj odev, ktorý tak dostal novú podobu. Konceptuálnu značku dámskej módy DZHUS založila v roku 2010 ukrajinská dizajnérka a stylistka Irina Dzhus, ktorá je známa pre svoje inovatívne strihy, multifunkčnú transformáciu odevov a industriálne inšpirovanú estetiku. Dizajnérka vytvára experimentálne konštrukcie využívajúc svoju neobyčajnú schopnosť náhľadu do komplexnej štruktúry a architektonického potenciálu. Ideológia značky stojí pre uvedomelosť a ľudskosť. Nositeľka ktorá nosí odev značky DZHUS je nezávislá intelektuálka hľadajúca perfektnú schránku pre jej unikátny vnútorný svet, čo sme mohli vidieť aj priamo na móle.

ZOFIE ANGELIC (DE)

Nemecká dizajnérka sa venuje tvorbe Couture šperkov, doplnkov, extravagantnému odevu v exkluzívnych limitovaných edíciách a tvorbe na mieru. Dizajnérka, ktorá ma medzinárodné korene považuje mesto Berlín za svoj domov a vytvára úžasne fascinujúce umelecké diela. Šperky dopĺňali vo veľkej časti každý predvádzaný model a inšpiráciu čerpala z historických elementov z art nouveau a art deco. Príležitostne sa inšpiruje aj filmovými témami, ktoré pripomínajú ducha čias z 1910 rokov. Dizajnérka využíva tradičné remeslo s odbornou znalosťou sklárstva pre jej ručne vyrábané jedinečné diela. Okrem skla pracuje taktiež s vysoko kvalitnými kovmi a luxusnou kožou.

22:00 – HUBERT FRESH FASHION CONTEST

Na samostatnej módnej prehliadke v závere večera predstavili svoje originálne kolekcie dámskych a pánskych modelov aj traja víťazi súťaže Hubert Fresh Fashion Contest. Inšpirované sú hlavnou témou „Sparkling life“ v rôznych kreatívnych prevedeniach a podobách. Týmto spôsobom dáva Fashion LIVE! v spolupráci so značkou Hubert príležitosť mladým návrhárom a študentom odevného dizajnu zviditeľniť svoju tvorbu.

KRISTÍNA VAVROVÁ

Minulosť inšpirovala dizajnérku na vytvorenie kolekcie Obscure v duchu rokoka. Historické obdobie zaujalo svojou prezdobenosťou a leskom, drahými večierkami pre zámožných a bohatých ľudí. Úmyslom bolo prepojiť minulosť so súčasnosťou aby ožila predstava rokokového človeka v 21. storočí. Čaro rokoka spočíva v jeho voľnosti a okázalosti, preto sa Kristína zamerala na dojem a vzhľad, nie na použiteľnosť odevov. Bielu farbu v kolekcii kombinovala s netradičnými materiálmi ako napríklad s plastom a tkaninou. V jej modeloch sa objavuje vrstvenie a skladanie pre vytvorenie objemu, veľké volány pre dojem prezdobenosti, ktoré sú v kontraste s jednoduchými rovnými líniami.

TATIANA DVOŘÁKOVÁ

Kolekcia Throw a glitter je inšpirovaná každodenným životom a jeho čarovnými maličkosťami, ktoré ho robia výnimočným. Cieľom je človeka odtrhnúť od nudnej rutiny a urobiť každý deň neobyčajným, rozžiariť ho, aby na jeho konci bol vždy dôvod na oslavu. Dizajnérku inšpiroval najviac názov súťažnej témy „Sparkling life“ – trblietky, flitre ako niečo očarujúce, neobyčajné a oslavujúce. Hlavným prvkom jej modelov boli metalické prúžky ako jeden z najtypickejších znakov osláv a nášivky s textami. Farebnosť sa niesla v jemných neutrálnych bielych odtieňoch, v svetloružovej a vo výrazných zlatých, či strieborných farbách.

VLADIMÍRA DANČOVÁ

Mladá dizajnérka postavila koncept svojej kolekcie Smooth/Pohladenie na odvrátenej stránke luxusného života a reaguje na dnešný trend sociálnych sietí a zdôrazňuje nedostatočný fyzický kontakt a konverzácia z očí do očí medzi ľuďmi. Nová generácia mladých ľudí má preto veľké problémy nadväzovať kontakty mimo internetu. Negatívne pocity sa Vladimíra snažila vyjadriť materiálom a siluetou, kde hodvábny satén farbila a párala aby docielila fľaky a deformácie. Farby sú inšpirované plážami, pieskom, morskou penou a oblohou a podtrhávajú pozitívnu ľahkosť celej kolekcie.

O projekte Fashion LIVE! – Fashion LIVE! je módne podujatie, ktoré sprístupňuje slovenskú a svetovú módu širokej verejnosti vďaka kolekciám ostrieľaných módnych návrhárov, ale aj nádejných mladých talentov. Počas troch prehliadkových dní, ktoré sa už tradične konajú v priestoroch Starej tržnice, si milovníci módy môžu vychutnať niekoľko prehliadok denne. Na mieste si môžu zároveň zakúpiť modely od svojich obľúbených dizajnérov v dizajnérskych showroomoch.