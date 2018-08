Štvorkajak priamo v A-finále, o medaile na MS v rýchlostnej kanoistike zabojuje 17 Slovákov

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Gábor Jakubík a Juraj Tarr sa predstaví priamo v A-finále pretekov na 1000 m na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho (23.- 26. 8.).

Pôvodne sa mali preteky štvorkajakov začať už vo štvrtok rozjazdami na 1000 m, ale napokon pre slabšiu účasť sa v sobotu od 14.26 h SELČ uskutoční priamo A-finále v tejto po novom už neolympijskej disciplíne. Súpermi Slovákov, ktorí majú medailové ambície, budú lode Ruska, Nemecka, Španielska, Maďarska, Bieloruska, Bulharska a Portugalska.

Baláž verí v medailu

Z pohľadu slovenských tromfov na MS budú zaujímavé aj preteky v K4 na 500 m, kde kvarteto v zložení Samuel Baláž, Csaba Zalka, Milan Fraňa, Tibor Linka začne rozjazdou v sobotu o 17.11 h a prípadné A-finále príde na rad v nedeľu od 14.25 h.

„Aj vzhľadom na aktuálne Ázijské hry na svetovom šampionáte nebudú štartovať určité krajiny, aj preto nás nasadili priamo do A-finále na 1000 m. Na druhej strane, kvalita tam určite zostala, čiže nebude to jednoduché. Chýbať budú len lode, ktoré by sa zrejme ďalej nedostali z rozjázd,“ uviedol slovenský reprezentant Samuel Baláž pre SITA ešte pred odchodom do Portugalska.

Jeden z najmladších členov slovenskej výpravy na MS 2018 bude ako „háčik“ sedieť v oboch „káštvorkách“ na 500 aj 1000 m. Na päťstovke získal nedávno na MS do 23 rokov v bulharskom Plovdive zlato, predtým si zasa na ME dospelých v srbskom Belehrade vybojoval striebro na 1000 m.

„Na ´kiláku´ verím v medailu, lebo sa nám dobre jazdí a máme na to, aby sme o ňu zabojovali. Chalani už majú z minulosti viac medailí z tejto disciplíny. Na olympijskej päťstovke sa nechám prekvapiť, čo vyťažíme z formy, lebo konkurencia bude asi veľmi silná,“ skonštatoval Samuel Baláž.

Finálové ambície športovcov

Na majstrovstvách sveta v Montemor-o-Velho bude Slovensko reprezentovať dovedna 17 športovcov. Vlani na MS v českých Račiciach získalo Slovensko jednu striebornú medailu zásluhou dvojice Peter Gelle – Adam Botek v K2 na 1000 m a dosiahlo celkovo 7 finálových umiestnení.

„Gelle s Botekom sa netaja medailovými ambíciami ani tentoraz, finálové (možno i medailové) nádeje sa vkladajú do oboch káštvoriek, finálové ambície má aj kajakárka Ivana Mládková, príjemne prekvapiť môžu aj ďalší,“ napísal oficiálny web Slovenskej kanoistiky.

Už vo štvrtok 23. augusta zasiahne do bojov na MS 2018 spolu deväť Slovákov v siedmich lodiach. Svoje rozjazdy budú mať dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek na 1000 m, kajakárka Ivana Mládková na 500 m, kanostiky Lucia Valová na 500 m a Gabriela Ladičová na 200 m, kanoista Matej Rusnák na 500 m, kajakár Martin Jankovec na 1000 m ako aj ženský dvojkajak Mariana Petrušová, Martina Gogolová (za slobodna Kohlová) na 500 m.