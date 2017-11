Štvorročné kraľovanie Mateja Tótha sa skončilo, cenu Atlét roka získal šprintér Ján Volko

BRATISLAVA 9. novembra (WebNoviny.sk) – Štvorročné kraľovanie (2013 – 2016) chodeckého šampióna Mateja Tótha sa skončilo, na atletický trón si vo štvrtok sadol šprintér Ján Volko. Zaslúžene, veď má za sebou životnú sezónu ozdobenú štyrmi medailami z vrcholných podujatí a utvoril 10 slovenských rekordov! Slávnostný gala večer zorganizoval Slovenský atletický zväz v hoteli NH Gate One v Bratislave.

Volko, 21-ročný študent na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, získal v ankete Atlét roka 2017 až 567 bodov z maximálneho počtu 570. Iba na dvoch hlasovacích lístkoch z 57 sa jeho meno neobjavilo na prvej priečke. Pred druhým v poradí, kladivárom Marcelom Lomnickým, zvíťazil s náskokom 129 bodov. Tretia skončila viacbojárka Lucia Vadlejch Slaničková s 320 bodmi, piateho výškara z halových ME v Belehrade Matúša Bubeníka predstihla len tesne o 8 bodov.

Najmladší víťaz

Ján Volko je v doterajších 25 ročníkoch v ére samostatnosti celkovo dvanásty víťaz a – najmladší. Na všetkých šampionátoch, kde štartoval, sa predviedol vo výbornom svetle. Na marcových HME v Belehrade si vybojoval na 60 m striebro, na ME do 23 rokov v Bydgoszczi zlato na 200 a striebro na 100 m a na Svetovej univerziáde v Tchaj-peji bronz na 200 m.

Na londýnskom svetovom šampionáte postúpil na dvojstovke do semifinále (celkovo 15.), čo sa v v ére Československa či Slovenska ešte žiadnemu slovenskému šprintérovi na 100 alebo 200 m na OH alebo MS nepodarilo.

„Pre mňa to bol rok akoby zo sna. Všetko sa začalo na halových ME v Belehrade. Medaila prišla absolútne nečakane, potom sa to už rozbehlo a moje medailové ťaženie sa zastavilo až striebornou dvojstovkou na Svetovej univerziáde na Taiwane. Toľko medailí som naozaj nečakal, a už vôbec nie, že prídu v takomto mladom veku,“ uviedol Ján Volko v rozhovore pre najnovšie vydanie magazínu Slovenská atletika.

Magazín Slovenská atletika

„Víťazstvo v ankete si veľmi vážim, ale uvedomujem si, že je skôr o subjektívnom názore človeka, ktorý občas zahlasuje nielen podľa odborného názoru, ale aj podľa sympatií. Porovnávať umiestenie v akejkoľvek ankete so športovými výkonmi či medailami získanými na vrcholných podujatiach sa mi preto nezdá celkom správne.“

„Najkrajšími okamihmi pri mojich úspechoch boli chvíle, keď som dobehol do cieľa. To boli najväčšie emócie, lebo som vedel, že som druhý, tretí, resp. som vedel, že som zvíťazil,“ vrátil sa k tohtoročným najúspešnejším vystúpeniam najlepší slovenský atlét Ján Volko a pokračoval: „Samozrejme, okamihy keď stojíte na stupňoch víťazov a preberáte medailu, sú tiež nádherné, ale pocitom v cieli sa nič nevyrovná. Nechcem slávnostný ceremoniál nejako dehonestovať, ale podľa mňa je to už len taká nadstavba. Najväčšie chvíle šťastia prežije človek priamo na dráhe. „

Zverenec Bendovej a Kresťanka

Zverenec dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko v roku 2017 zbieral aj slovenské rekordy. V hale utvoril na 60 m dva (6,62, 6,58) a na 200 m jeden (21,11), vonku na 100 m tri (10,21 – vyrovnaný, 10,16, 10,15) a na 200 m dokonca až štyri (20,66, 20,61, 20,54, 20,33), pričom posledný je aj rekord ME do 23 rokov.

„Najviac v tomto roku ma potešila medaila v Belehrade na halových ME, lebo tento úspech nikto nečakal. Pre všetkých to bol príjemný šok,“ tvrdil na vyhlásení ankety Atlét roka jej čerstvý víťaz Ján Volko. „Čo sa dialo potom v lete, to sa v podstate už trochu čakalo, lebo Belehrad bol toho veľmi dobrou predzvesťou.

Teraz mám na mysli dve medaily na ME do 23 rokov v Bydgoszczi a tiež bronz na Svetovej univerziáde na Taiwane.“ Práve medailový úspech na Taiwane priniesol najviac nervov jeho trénerom Nadi Bendovej a Robertovi Kresťankovi, pretože veľmi dlho neboli známe výsledky po finále na 200 metrov.

Svetová univerziáda v Taiwane

„O medailistoch rozhodovali stotiny a na našu veľkú radosť práve Janko sa dostal na tretie miesto. Musím povedať, že v tejto súťaži sme mali aj veľké šťastie. Ale aj to patrí k nášmu športu,“ zdôraznila Naďa Bendová, ktorá si v súvislosti s rokom 2018 najviac želá, aby jej zverenec zostal zdravý a aby bez problémov zvládol povinnosti v športe aj na vysokej škole.

V prvej desiatke dospelých sa ocitol iba jediný predošlý víťaz ankety – trojskokanka Dana Velďáková (2011). V porovnaní s minulým rokom je v nej až päť nováčikov. Zaujímavosť: Marcel Lomnický sa ostal do elitnej trojky medzi dospelými už piaty raz v rade (2013 – 2., 2014 – 3., 2015 – 2., 2016 – 2., 2017 – 2.). Zvíťazil len v kategórii mládeže v rokoch 2006 a 2007.

Ocenenie Tréner roka získala dvojica Naďa Bendová – Róbert Kresťanko, ktorá spoločne pripravuje Jána Volka. Ten získal aj ďalšie dve ocenenia: triumfoval v hlasovaní o najlepšieho mládežníka do 23 rokov pred bronzovou osemstovkárkou z juniorských ME v Grossete Gabrielou Gajanovou, a najviac hlasov získal i v kategórii Prekvapenie/objav roka. Za najlepšieho trénera mládeže vyhlásili Gajanovej martinského kouča Pavla Slouku, ktorý pripravuje aj bronzového tisícpäťstovkára z EYOF v Györi Andreja Paulínyho. Veteránom roka sa stal trojnásobný majster Európy v dlhých behoch Vincent Bašista.

Sieň slávy slovenskej atletiky

Na bratislavskej slávnosti Atlét roka 2017 uviedli do Siene slávy slovenskej atletiky, ktorej vznik inicioval v roku 2013 prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, ďalšie štyri mená – prekážkara Igora Kováča, chodca Romana Mrázeka, výškarského kouča a dlhoročného funkcionára Viliama Lendela, a taktiež rozhodcu, trénera a funkcionára Bartolomeja Rusinu.

V slovenskej ankete Atlét roka sú zatiaľ najúspešnejší jednoznačne vrhači s 10 prvenstvami: šesťkrát zvíťazil kladivár Libor Charfreitag (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010), tri razy guliar Milan Haborák (2000, 2001, 2002) a raz kladivárka Martina Hrašnová (2009). Chodci triumfovali sedemkrát (1993 a 1999 Igor Kollár, 2006, 2013, 2014, 2015 a 2016 Matej Tóth). Ocenenie získali ešte vytrvalci Róbert Štefko (1994) a Miroslav Vanko (1998), prekážkar Igor Kováč (1995, 1997), štvorstovkár Štefan Balošák (1996), trojskokanka Dana Velďáková (2011), strednotratiarka Lucia Hrivnák Klocová (2012) a teraz „čistokrvný“ šprintér Ján Volko.

VÝSLEDKY ANKETY ATLÉT ROKA 2017

1. (9.) Ján Volko (BK HNTN Bratislava, šprinty) 567

2. (2.) Marcel Lomnický (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, kladivo) 438

3. (–) Lucia Vadlejch Slaničková (Spartak Dubnica, viacboje) 320

4. (–) Matúš Bubeník (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, výška) 312

5. (3.) Iveta Putalová (BK HNTN Bratislava, 400 m) 293

6. (–) Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, trojskok) 264

7. (–) Alexandra Bezeková (Atletika o. z. Košice, šprinty) 199

8. (5.) Jana Velďáková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, diaľka) 147

9. (7.) Dana Velďáková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, trojskok) 102

(–) Mária Katerinka Czaková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 102

Poznámka: V zátvorke umiestenie v roku 2016.

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

1. Ján Volko (BK HNTN Bratislava, šprinty) 134

2. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 96

3. Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, trojskok) 61

TRÉNER DOSPELÝCH

1. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 162

2. Radoslav Dubovský (skoky) 49

3. Marcel Lopuchovský (šprinty a behy) 24

TRÉNER MLÁDEŽE

1. Pavel Slouka (stredné trate) 116

2. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 97

3. Radoslav Dubovský (skoky) 34

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

1. Ján Volko (BK HNTN Bratislava, šprinty) 125

2. Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin, 1500 m) 52

3. Lucia Vadlejch Slaničková (Spartak Dubnica, viacboje) 47

VETERÁN ROKA

1. Vincent Bašista (Spartak Dubnica, dlhé behy) 100

2. Vladimír Výbošťok (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 41

3. Jozef Vašina (AC Stavbár Nitra, žrď) 39

Atlét roka v SR – prehľad doterajších víťazov ankety:

1993 – Igor Kollár (chôdza)

1994 – Róbert Štefko (dlhé behy)

1995 – Igor Kováč (60 a 110 m prek.)

1996 – Štefan Balošák (400 m)

1997 – Igor Kováč (60 a 110 m prek.)

1998 – Miroslav Vanko (dlhé behy)

1999 – Igor Kollár (chôdza)

2000 – Milan Haborák (guľa)

2001 – Milan Haborák (guľa)

2002 – Milan Haborák (guľa)

2003 – Libor Charfreitag (kladivo)

2004 – Libor Charfreitag (kladivo)

2005 – Libor Charfreitag (kladivo)

2006 – Matej Tóth (chôdza)

2007 – Libor Charfreitag (kladivo)

2008 – Libor Charfreitag (kladivo)

2009 – Martina Hrašnová (kladivo)

2010 – Libor Charfreitag (kladivo)

2011 – Dana Velďáková (trojskok)

2012 – Lucia Klocová (stredné trate)

2013 – Matej Tóth (chôdza)

2014 – Matej Tóth (chôdza)

2015 – Matej Tóth (chôdza)

2016 – Matej Tóth (chôdza)

2017 – Ján Volko (šprinty)