Štvrťmilióna odpovedí denne

Čo sa deje s našou krvou, keď sa za nami zatvoria dvere ambulancie? Z akého tajomného miesta prichádzajú lekárom výsledky testov?

Odpoveď je – z medicínskych laboratórií. A práve na Slovensku také sú – špičkové, kvalitné a dokonca najväčšie v strednej Európe. V laboratóriách Medirex vyšetrujú tisícky pacientov denne. Pravdaže, nie fyzicky prítomných. Laboratóriá denne otestujú materiál od 20-tisíc pacientov, ktorý im pošlú lekári. A jedna vzorka väčšinou neznamená len jedno vyšetrenie. Odborníci z laboratórií tak naspäť lekárom denne pošlú takmer 200 až 250-tisíc výsledkov.

Diaľnica, na ktorej sa nepredbieha

Keď materiál od pacientov do laboratórií dovezú, ujmú sa ho laboranti. Presne vedia, kedy majú novú várku čakať. Nad dverami v obrovskom centrálnom laboratóriu visí obrazovka ako na letisku. Pult pri dverách je razom plný skúmaviek – mihajú sa v rukách laborantov, ktorí ich triedia. Vďaka čiarovému kódu sa každá dostane práve na také vyšetrenie, aké pacient potrebuje. Najjednoduchšie biochemické testy urýchľuje automatická linka, ktorá pripomína linky zo závodov. Je to 23-metrová diaľnica pre skúmavky, na ktorej sa nepredbieha. Všetko je riadené automaticky. Skener na začiatku načíta čiarový kód a naplánuje skúmavke trasu. Pošle ju na jednotlivé zastávky pri analyzátoroch, ktoré si zo skúmavky odoberú potrebné množstvo vzorky a vyšetria ju. Keď sa vyšetrenie skončí, skúmavka na určitý čas putuje do archívu a výsledky k lekárovi alebo do nemocnice. Ešte pred tým ich však vždy kontroluje lekár. Medirex spolupracuje s väčšinou nemocníc v Bratislave a v Košiciach a s množstvom ambulancií v dvoch najväčších slovenských mestách. Väčšina zo zdravotníckych zariadení je napojená na laboratórny informačný systém, takže lekári výsledky vyšetrení dostávajú elektronicky okamžite po ich stanovení.

Laboratórium budúcnosti

Laboratóriá Medirex group dnes robia vyšetrenia v siedmich veľkých oblastiach – biochémia, hematológia, imunológia, genetika, cytológia, biopsia a mikrobiológia. Hoci dokážu urobiť prakticky akýkoľvek medicínsky test, plány do budúcnosti sú veľké. „Chceme sa dostať z úrovne tzv. automatizácie až do úrovne robotizácie. Chceme dosiahnuť úroveň, na ktorej naši laboranti nebudú musieť chodiť so skúmavkami od analyzátora k analyzátoru, prenášať ich, vyhľadávať… Toto by za nich robili stroje a oni aby sa mohli venovať vyšetreniam a odbornej práci,“ vysvetľuje Anna Stecová, medicínska riaditeľka laboratórií Medirex. Laboratóriá sa takisto najnovšie otvárajú aj zahraničiu. Napríklad pre nemecké laboratóriá vyšetrujú v Medirexe 4000 vysokošpecifických genetických testov mesačne. Slovenský unikátny TRISOMY test na vylúčenie najčastejších chormozómových porúch plodu z krvi matky, ktorý vymysleli Slováci, navyše Medirex zabezpečuje aj pre pacientky v Rusku, Česku, Maďarsku, Indii a ďalších krajinách sveta.

Partneri v bielych plášťoch

Nie len na lekároch, laboratórnych diagnostikoch a laborantoch z Medirexu leží všetka ťarcha hľadania príčin ochorení u pacientov. Nezastupiteľnú úlohu podľa doktorky Stecovej zohrávajú aj lekári na klinikách, v nemocniciach a v ambulanciách, ktorí stoja na začiatku celého procesu: „Asi najpodstatnejšie na laboratórnej diagnostike je, aby vyšetrenie bolo správne indikované – teda, aby lekár určil, aké vyšetrenie pacient potrebuje.“

