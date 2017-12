Štyri jednoduché rady, ako zvládnuť nákupy a užiť si vianočnú pohodu

BRATISLAVA 15. decembra 2017 (WBN/PR) – Už začiatkom novembra sa väčšina z nás začala tešiť na Vianoce. Dni už snáď ani nemôžu byť kratšie, vonku je chladno a my utekáme do vyhriatych domovov, v ktorých si namiesto ľadovej malinovky nalejeme horúci čaj a k pohodlným nohaviciam si natiahneme teplé ponožky na spanie. Práve dlhé domáce večery sú neoddeliteľnou súčasťou vianočnej atmosféry a navodzujú v nás pocit pohodlia a spokojnosti. Avšak aj v tomto čarovnom období bojujeme s menej harmonickými prežitkami. Preľudnené nákupné centrá, prehnané množstvo blikajúcich vianočných ozdôb, starosť o stále sa zväčšujúci prievan v peňaženke. Ako sa týmto nepríjemným pocitom vyhnúť, zaobstarať ten najlepší darček pre vašich najbližších a neohroziť vianočnú pohodu? Postup je jednoduchý.

Zamyslite sa, komu svojim darčekom chcete urobiť radosť. Aká je osobnosť, čo rada robí, čo má rada, ale i napríklad to, či ju niečo trápi a v čom by ste jej mohli pomôcť. Vyberajte namieru a trefne. Takto vybraný darček nielen poteší, ale ešte ním ukážete, že obdarovaného dobre poznáte a záleží vám na ňom. Už nechcete darovať darčeky, ktoré skončia zabudnuté v skrini alebo zaprášené na poličke medzi ostatnými lapačmi prachu? Vyberte také, ktorými vyjadríte svoju starostlivosť a starosť o zdravie blízkych. Prečo? Zdravie je to najdôležitejšie. Takýto darček bude každý deň podporovať zdravie milovaných a pripomínať im, že na nich myslíte. Namiesto nákupných centier kúpte darčeky na internete alebo v menších predajniach.

Nebojte sa darčekov, ktoré možno neoslnia na prvý dojem. Ich skutočnú hodnotu spoznajú vaši blízki neskôr. Rovnako tak, ako to bolo so soľou v rozprávke Soľ nad zlato. Takýmito darčekmi môžu byť aj výživové doplnky, ktoré kondíciu blízkych podporia tam, kde je to potrebné (inšpirujte sa na www.klubzdravia.sk a v lekárňach). Darujte ich samostatne alebo skombinujte s inou drobnosťou. Nové módne okuliare môže doplniť napríklad výživový doplnok, ktorý podporí zdravie očí vašich milovaných (napr. LuteinPLUS). A keď sa vám už konečne podarí vyhnúť dlhým radom v obchodoch a zaobstarať dôležité darčeky, môžete si pokojne uvariť čaj, obliecť teplé ponožky a užiť si tú pravú vianočnú atmosféru.

PS. Mieru vašej vianočnej spokojnosti si môžete overiť aj na unikátnej karte pohody, ktorá dopĺňa vybrané výživové doplnky.

Tipy na darčeky z našich výživových doplnkov

Z prírody do buniek

Koenzým Q10 sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele. Nachádza sa v bunkových mitochondriách, ktoré hrajú jednu z kľúčových rolí v získavaní energie z potravy. Prirodzená produkcia koenzýmu Q10 ale s vekom klesá. Darujte kvalitný Koenzým Q10 získaný prírodnou cestou spolu s kartou pohody. Overíte si s ňou, že nie ste v strese a Vianoce sa môžu začať.

Odporúčaná cena: Koenzym Q10 FORTE 60 mg (30 + 30 tabliet): 11,99 EUR.

Aktívna a krásna zároveň

Darujte multifunkčnú kombináciu minerálnych látok a vitamínov D a B6. Darček, ktorý podporí pigmentáciu vlasov vďaka medi, upraví stav vlasov a nechtov vďaka zinku a posilní kosti a zuby vďaka vápniku, horčíku a vitamínu D. Vianočné balenie obsahuje aj kartu pohody. Overíte si s ňou, že nie ste v strese a Vianoce sa môžu začať.

Odporúčaná cena: Vápnik Horčík Zinok OSTEO (100 + 30 tabliet):

8,99 EUR.

Lecithin prémiovej kvality

Lecitín je dôležitým prirodzeným zdrojom telu vlastných látok a kyseliny linolovej, ktorá pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi (pri minimálnom príjme 10 mg denne). Darujte dvojito filtrovaný lecitín vo vysokej dávke s kyselinou linolovou, nech majú vaši blízki cholesterol pod kontrolou. Súčasťou balenia je aj karta pohody. Overíte si s ňou, že nie ste v strese a Vianoce sa môžu začať.

Odporúčaná cena: Lecithin 1325 mg FORTE (100 + 50 toboliek):

11,99 EUR.

Zdravé srdce, mozog a zrak

Správnym darčekom môže byť výživový doplnok Omega-3 FORTE. Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality pre zdravé srdce, mozog a zrak.

EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca. DHA tiež prispieva k normálnej funkcii mozgu a zraku. Priaznivý účinok sa dosiahne pri min. dávke 250 mg denne. Súčasťou balenia je i karta pohody. Overíte si s ňou, že nie ste v strese a Vianoce sa môžu začať.

Odporúčaná cena: Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg

(120 + 60 toboliek): 11,99 EUR.

Podpora pre unavené oči

Pracujú vaši blízki pri počítači a trápia ich unavené oči? Darujte im výživový doplnok Lutein Plus – vyvážené zloženie s vitamínom A a zinkom pre výživu očí. Výživový doplnok obsahuje okrem luteínu tiež ďalšie starostlivo vybrané látky – zeaxantín a vitamín E. Súčasťou balenia je i karta pohody. Overíte si s ňou, že nie ste v strese a Vianoce sa môžu začať.

Odporúčaná cena: Lutein PLUS (70 + 50 toboliek):

17,99 EUR.

Na podporu pamäti

Venujte kvalitný extrakt ginkgo biloba na podporu pamäti, koncentráciu a mozgovú činnosť. Je obohatený o DMAE a magnézium, ktorý má blahodarný vplyv na nervový a svalový systém a podporuje mentálnu výkonnosť. Súčasťou balenia je i karta pohody. Overíte si s ňou, že nie ste v strese a Vianoce sa môžu začať.

Odporúčaná cena: GinkoPrim MAX (90 + 30 tabliet):

15,99 EUR.

