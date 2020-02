Štyri vzácne gorily zabil blesk, ich telá našli v Národnom parku Mgahinga

Blesk zabil v Ugande štyri vzácne gorily východné horské (Gorilla beringei beringei). Medzi nimi boli tri samice, jedna z nich tehotná, a mladý samec. Ich telá našli v Národnom parku Mgahinga.

Uhynuté jedince patrili do 17-člennej skupiny, ktorá prišla do krajiny minulý rok z Rwandy. „Je to veľmi smutné. Potenciál týchto troch samíc pre celkovú populáciu bol obrovský,“ uviedol zástupca organizácie Greater Virunga Transboundary Collaboration (GVTC) Andrew Seguya a dodal, že zvyšných 13 členov skupiny našli a sú v poriadku.

V súčasnosti robia testy, ktoré by mali potvrdiť presnú príčinu úmrtia goríl. Výsledky budú známe do troch týždňov. Na svete žije približne tisíc goríl východných horských.