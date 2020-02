Štyria šerpovia sa pokúsia vytvoriť nový rekord, chcú zdolať Mount Everest za päť dní

Štyria šerpovia sa pokúsia počas zimy za menej ako týždeň zdolať Mount Everest. Chcú tak vytvoriť nový rekord. V pondelok ich do tábora na najvyššej hore sveta odvezie helikoptéra, pričom na druhý deň začnú výstup.

Pokus o nový rekord

Tridsaťštyriročný líder skupiny povedal, že na vrchol 8850-metrovej hory by sa chceli dostať v sobotu a v nedeľu sa plánujú vrátiť do hlavného mesta Nepálu.

„Predchádzajúce tímy sa dostali na vrchol počas zimy za dva mesiace, no my sa o to pokúsime za päť dní. Chceme vytvoriť nový horolezecký rekord,“ uviedol Taši Lakpa v pondelok v Káthmandu.

Čakajú ich extrémne podmienky

Šerpovia budú bojovať s extrémnym chladom, silným vetrom a množstvom snehu a ľadu. Sú tiež prvým tímom, ktorý sa pokúsi zdolať Mount Everest v zime za uplynulých 27 rokov.

Len zopár horolezcom sa doteraz podarilo vystúpiť v tejto sezóne až na vrchol. Prvý raz sa tak stalo v roku 1980 a zatiaľ naposledy v roku 1993.

Horolezci zdolávajú najvyššiu horu sveta najčastejšie počas jarnej lezeckej sezóny v apríli a máji, keď sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie.

Lakpa uviedol, že skupina podstúpila tréning na iných horách. On sám zdolal Mount Everest už osemkrát. Ďalší členovia v jeho tíme tak urobili trikrát, dvakrát a raz.