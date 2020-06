Štyria účastníci turnaja v Zadare sú nakazení koronavírusom, Djokovič test zatiaľ nepodstúpil

Priznanie bulharského tenistu Grigora Dimitrova, že je nakazený novým koronavírusom, už v nedeľu večer obletelo svet. V pondelok ráno však organizátori druhého dielu exhibičnej série Adria Tour v chorvátskom Zadare priznali, že pozitívny test na COVID-19 mali ďalší traja účastníci turnaja.

Na základe týchto zistení zrušili finále antukového podujatia, kde mali ešte v nedeľu proti sebe nastúpiť svetová jednotka Srb Novak Djokovič a Rus Andrej Rubľov.

Djokovič odcestoval do Belehradu

Koronavírus potom zistili aj u Chorváta Bornu Čoriča. Ďalšími pozitívne testovanými podľa srbských médií boli kondičný tréner Dimitrova Kristijan Groh, ale aj kondičný tréner Novaka Djokoviča Marko Paniki.

V tejto súvislosti je zaujímavá informácia, že Novak Djokovič sa odmietol otestovať priamo v Zadare a odcestoval domov do Belehradu.

„Necítil žiadne príznaky, preto v súlade s odporúčaniami chorvátskych zdravotníkov sa rozhodol vrátiť do Belehradu. S príšlušnými odborníkmi sa spojí až v Srbsku,“ uvádza portál denníka Blic.

Väčšina účastníkov zadarského turnaja strávila noc z nedele na pondelok na parkovisku pred Inštitútom verejného zdravia v Zadare, kde ich testoval na koronavírus hlavný epidemiológ Zadarskej župy Alan Medič.

Zverevov test bol negatívny

Medzi testovanými nechýbal Nemec Alexander Zverev či Chorvát Marin Čilič a rovnako jeho krajanka Dona Vekičová. Nemec sa neskôr poponáhľal s reakciou pre verejnosť.

„Práve som dostal výsledky testov. Ja ani nikto z členov môjho tímu nie sme pozitívni. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som v uplynulých dňoch svojim konaním spôsobil riziko nákazy. Pre istotu sa teraz podľa rád lekárov radšej utiahnem do izolácie. A v rámci prevencie sa spolu s členmi môjho tímu nechám ešte párkrát otestovať. Všetkým nakazeným želám skoré uzdravenie,“ uviedol 23-ročný Alexander Zverev na svojom instagramovom profile.

Zverev absolvoval aj prvý diel exhibície pred týždňom v Belehrade. Po turnaji bol potom účastníkom bujarej zábavy v jednom z belehradských nočných klubov. Videá a fotky dobre sa zabávajúcich tenistov na čele so svetovou jednotkou Novakom Djokovičom vtedy obleteli svetový internet.

Neskôr sa Zverev presunul na ďalšiu exhibíciu do Zadaru, kde po dvoch víťazstvách prehral s Rusom Andrejom Rubľovom a nepostúpil do finále. To sa už napokon nehralo, lebo Dimitrov oznámil pozitívny výsledok svojho testu na koronavírus.