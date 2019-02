Sú rôzne možnosti v otázke volieb do europarlamentu, Vašečka nevníma kandidatúru ako svoju misiu

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – Kresťanskí politici sa podľa poslanca NR SR Richarda Vašečku rozprávajú o budúcnosti kresťanskej politiky na Slovensku a v europarlamente.

Ako povedal v stredu pre agentúru SITA, v posledných mesiacoch sa stretával so zástupcami kresťanských komunít, ktoré ho aj do parlamentu nominovali.

Nevidí to ako svoju misiu

„Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu sa preberali rôzne možnosti. Jedna zo skupín spomenula možnosť kandidatúry na kandidátke Nezávislého fóra. Ale je to len jedna z možností. Možností je viacero,“ povedal Vašečka s tým, že týka sa to najmä Anny Záborskej, ktorá sa nedostala na kandidátku KDH a Branislava Škripeka, ktorého Igor Matovič nechce postaviť na čelo kandidátky OĽaNO.

„Budeme hľadať, čo sa dá. Ja som mal viacero ponúk kandidovať do Európskeho parlamentu, ale nevidím to ako svoju misiu,“ dodal Vašečka.

Rokovania zatiaľ neprebehli

Jednou z možností, ako kandidovať do Európskeho parlamentu má byť aj rokovanie kresťanských europoslancov so stranou NOVA, na ktorej čele stojí poslanec NR SR Gábor Grendel.

Za stranu NOVA sa pred piatimi rokmi dostala do europarlamentu ďalšia kresťanská politička Jana Žitňanská. „Zatiaľ rokovania neprebehli,“ povedal Grendel v stredu pre agentúru SITA.