Sú to falošné správy, komentuje Trump informácie o sexuálnom obťažovaní

WASHINGTON 16. októbra (WebNoviny.sk) – Informácie, že sa mal americký prezident Donald Trump dopúšťať v minulosti sexuálneho obťažovania žien, komentoval prezident v pondelok na tlačovej konferencii v záhrade Bieleho domu svojím obľúbeným slovným spojením.

Podľa Trumpa sú to všetko „falošné správy“. „Všetko, čo k tomu môžem povedať je, že sú to úplne falošné správy. Proste falošné. Je to falošné, vymyslené. A je to odporné, čo sa deje. Toto sa deje vo svete politiky,“ odpovedal Trump na otázku týkajúcu sa obvinení voči nemu, ktoré sa dostali na verejnosť najmä počas kampane pred prezidentskými voľbami.

Trumpa obvinilo zo sexuálneho obťažovania od 80. rokov minulého storočia už pätnásť žien. Jeho exmanželka Ivana ho počas rozvodu v roku 1989 obvinila aj zo znásilnenia, neskôr však toto obvinenie stiahla.

Počas predvolebnej kampane sa stala témou aj Trumpova nahrávka z roku 2005, na ktorej hovorí, že muž v jeho postavení si môže k ženám dovoliť všetko, napríklad „len tak ich začať bozkávať“. „Ja ani nečakám,“ hovorí Trump na nahrávke a pokračuje s tým, že môže pokojne ženy chytať aj za rozkrok.

Trump na tieto uniknuté informácie počas kampane reagoval s tým, že išlo len o „šatňové reči“, aké vedú muži medzi sebou, ale že nie je pravda, že by sa tak aj naozaj správal.