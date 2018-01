Sú tri možnosti, ako sa vysporiadať s exekúciami, tvrdí premiér Fico

BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) – Možností, ako sa vysporiadať s exekúciami, je niekoľko. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že na Slovensku je viac ako 3,6 milióna exekučných spisov na súdoch.

Tri možnosti exekučnej amnestie

Ako uviedol, podľa odhadov nám to zadržiava 40 až 70-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zamestnali. Preto je politické rozhodnutie prijaté, aby sa našiel spôsob ako problematiku riešiť.

„Mali me Koaličnú radu, kde pani ministerka spravodlivosti predstavila náročný komplexný návrh, ako sa postaviť k exekučným amnestiám. Sú viaceré možnosti. Buď pôjdeme len cestou posilnenia pracovného trhu, teda pomôcť tým, ktorí by sa inak zamestnali. Potom je druhá možnosť, venovať sa iba štátnym inštitúciám. Potom je tretia možnosť, venovať sa celoplošnej amnestii,“ povedal Fico s tým, že táto možnosť vyvoláva otázky, či je správna, keď exekúciám čelia aj ľudia, ktorí si zobrali na splátky televízory, chladničky a nemali ich z čoho splácať. Na druhej si uvedomuje, že sú tu ľudia sociálne slabší.

Opatrenie bude stáť desiatky miliónov eur

Do konca januára majú dať koaličné strany ministerke Lucii Žitňanskej k návrhu svoje stanovisko, za ktorý spôsob sú.

Predseda vlády si uvedomuje, že opatrenie môže stáť štát desiatky až stovky miliónov eur. Sú to odmeny pre exekútorov a inštitúcie ako Sociálna poisťovňa, či zdravotná poisťovňa, ktoré môžu viesť exekúcie voči konkrétnym ľuďom. „Nerád by som vytváral dojem, že máme peniaze na všetko,“ povedal Fico s tým, že napriek tomu, že sa našej ekonomike darí, zdroje budú, ale na rok 2018 vidí aj iné priority.

„Toto je návrh, ktorý nás dlhodobo trápi. Možno to urobíme po dieloch, možno to urobíme naraz, ale vôľa vo vládnej koalícii je,“ dodal s tým, že dať návrhu sociálny rozmer sa mu pozdáva. Uviedol to s tým, že je na vláde, ako budú parametre exekučnej amnestie nastavené.