Sú známi súperi hádzanárov Tatrana Prešov, v Lige majstrov mužov nechýba ani Sporting Lisabon

VIEDEŇ 29. júna (WebNoviny.sk) – Hádzanári Tatrana Prešov sa v piatok popoludní dozvedeli mená súperov v skupinovej fáze Ligy majstrov mužov 2018/2019.

Šarišania, ktorých žrebovali až posledného šiesteho koša, sa dostali do C-skupiny spolu s tímami HC Metalurg Skopje (Maced.), Bjerringbro-Silkeborg (Dán.), Sporting Lisabon (Portug.), Besiktas Mogaz Istanbul (Tur.) a Čechovskí Medvedi (Rus.).

Dbať budú na prípravu

Úradujúci slovenský šampión má nedávne skúsenosti s troma súpermi – s Metalurgom sa pravidelne stretáva v SEHA League a hrali proti sebe aj v LM, v najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži mužských klubov prišiel do kontaktu aj s Čechovskými Medvedmi a najčerstvejšiu spomienku má na zápasy s Bjerringbro-Silkeborg z Pohára EHF. So Sportingom sa vlani ocitol v skupine kvalifikácie LM, ale k vzájomnému duelu neprišlo.

„Ťažko povedať, ktorá z vyžrebovaných skupín C a D je ťažšia. V každom prípade máme veľmi zaujímavých súperov, ktorých rešpektujeme. S Bjerringbro-Silkeborg máme čerstvú skúsenosť, Metalurg je starý známy tím zo SEHA ligy, Sporting Lisabon sme videli na kvalifikačnom turnaji. Čaká nás veľmi atraktívna skupina. A keďže vieme, akých súperov máme, budeme mať dostatok času pripraviť sa na nich. Už teraz sa tešíme sa začiatok skupinovej fázy Ligy majstrov,“ reagoval na žreb tréner Tatrana Slavko Goluža.

„Žreb nám prisúdil súperov, ktorí sú geograficky porozhadzovaní po celej Európe, čo znovu znamená, že budeme potrebovať logisticky zabezpečiť výjazdy. Ide však o zaujímavú skupinu s hrateľnými súpermi. Vzhľadom na to, že do play-off postupujú prvé dve mužstvá, urobíme všetko pre to, aby sme boli na jednej z týchto priečok. Väčšinu súperov dobre poznáme zo SEHA ligy alebo zo zápasov v Lige majstrov v minulosti. Mužstvá sa, samozrejme, menia, takže ich budeme monitorovať. Pozrieme si, ako hrajú a adekvátne sa pripravíme. Pre nás je potešiteľné, že sme v skupinovej fáze Ligy majstrov a budeme môcť ponúknuť prešovským i slovenským fanúšikom hádzanej vrcholnú európsku klubovú hádzanú,“ dodal generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.

Plán stretnutí

Žreb v Erste Campus určil zloženie aj ďalších troch skupín. Podľa formátu, ktorý má v súčasnej podobe za sebou už tri edície, sa bude hrať najskôr skupinová fáza (4 skupiny), potom dve kolá vyraďovacej časti a turnaj Final Four.

V základnej A- a B-skupine (s elitnou 16 nasadených klubov) bude účinkovať po osem tímov, ktoré sa stretnú systémom každý s každým doma – vonku. Ich víťazi sa priamo kvalifikujú do štvrťfinále, posledné dve družstvá v súťaži skončia a zvyšných desať pokračuje v prvom kole (osemfinálovej) vyraďovacej fázy. V šesťčlenných C- a D-skupine sa stretnú družstvá navzájom doma – vonku.

Prvé dva z každej skupiny odohrajú semifinále play-off o dve miestenky do prvého kola vyraďovacej časti. Ostatné družstvá ďalej nepokračujú.

Do úvodného kola vyraďovacej fázy sa teda kvalifikuje 10 klubov (2. – 6. z A+B-skupiny) a 2 (víťazi semifinále play-off z C+D-skupiny), ktoré utvoria šesť dvojíc a v dvojzápasoch (doma – vonku) budú bojovať o šesť miesteniek do ďalšej fázy. Tam sa pridajú už aj dva priamo kvalifikované tímy – víťazi „áčka“ a „béčka“, nasledovať bude klasické štvrťfinále o účasť na turnaji Final Four.