Súbeh práce z domu a čerpania ošetrovného na dieťa má podľa ministerstva práce potenciál

Požiadavku vyše 200 zamestnávateľov na umožnenie súbehu práce z domu a čerpania ošetrovného na dieťa vníma Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zásade pozitívne.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška, návrh sleduje spoločný cieľ, ktorým je v aktuálnej náročnej situácii efektívna a rýchla pomoc všetkým, ktorým situácia vážne komplikuje denný súlad rodinných a pracovných úloh.

Pomoc verejným financiám

„Analyzujeme všetky širšie legislatívne súvislosti, ako aj súlad s ďalšími schválenými alebo pripravovanými opatreniami v prospech rodičov, zamestnancov, aj firiem. Návrh má navyše potenciál pomôcť aj verejným financiám,“ uviedol pre agentúru SITA.

Dôležité je podľa neho aj nájdenie takého systému realizácie, ktorý by len minimálne zaťažil Sociálnu poisťovňu, keďže je dnes v mimoriadne náročnej situácii.

„Definitívne sa budeme vedieť vyjadriť už v najbližších dňoch, nevyhnutná je synergia s ekonomickými rezortmi, vládou SR, vrátane diskusií so sociálnymi partnermi,“ dodal hovorca.

Vyše 200 zamestnávateľov požiadalo minulý týždeň vládu, aby umožnila súbeh práce z domu a čerpania ošetrovného na dieťa. Iniciatíva vznikla vďaka spoločnostiam Kros, HOUR a Profesia.

Odbremení štátne výdavky

„Návrh, ktorý spoločnosti predložili ministerstvu práce, by mohol pomôcť nielen firmám a zamestnancom, ale tiež odbremeniť štátne výdavky,“ uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti Profesia. Zamestnanec s deťmi pracujúci z domu by mohol svoj čas oficiálne rozdeliť medzi prácu a ošetrovanie členov rodiny. Podľa firiem s vyše 60-tisíc pracovníkmi by takáto možnosť výrazne pomohla Slovensku.

„Aktuálne je takýto scenár podľa zákona nemožný. Rodičia detí tak majú dnes prakticky len možnosť OČR,“ upozorňuje spoločnosť Profesia. Ak rodičia nevedia popri deťoch pracovať súvisle 8 hodín denne, pomáhajú si čerpaním dovolenky na pol dňa. Tú podľa zamestnávateľov míňajú zbytočne.

Keď sa však rozhodnú ísť na OČR, firmy dlhodobo prichádzajú o potrebných ľudí. Autormi návrhu sú generálna riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová, člen predstavenstva spoločnosti Kros Vlastimil Kocian a obchodný riaditeľ spoločnosti HOUR Peter Steinhübl. Ich iniciatíva získala za 48 hodín podporu u viac ako 200 zamestnávateľov, ktorí vytvárajú prácu pre viac ako 60-tisíc zamestnancov.

Výhody pre zamestnávateľov

Všetky podpísané firmy podľa spoločnosti Profesia boli nútené prijať opatrenia na zníženie dopadu mimoriadnej situácie na ich chod. Poukazujú na to, že umožnenie návrhu by prinieslo výhody pre zamestnávateľov. Zanikol by problém súbehu práce a čerpania OČR, ktorý v súčasnosti nie je možný, a zamestnávatelia by nemuseli čeliť enormnému výpadku pracovnej sily.

„Zamestnávateľom by klesli mzdové náklady až o 50 percent,“ uvádza sa v tlačovej správe. Pre zamestnancov by bol súbeh OČR a práce z domu výhodný v tom, že by sa predĺžilo obdobie čerpania OČR až na dvojnásobok “pol dní” u jedného rodiča. Zamestnanci by tiež ušetrili dovolenku, keďže by ju nemuseli čerpať pre vykrytie nevyhnutne potrebného času starostlivosti o maloleté deti. Mohli by pritom pracovať a čerpať OČR v pomere 50 ku 50.

Štát a Sociálna poisťovňa by tým podľa spoločnosti Profesia získali to, že by sa znížili dávky potenciálne vyplatené Sociálnou poisťovňou až o 50 percent. Išlo by podľa spoločnosti o efektívnu pomoc zamestnávateľom v čase ekonomickej recesie. Plusom by mohli byť aj možné úspory verejných financií potlačením zneužívania OČR pre úsporu nákladov.