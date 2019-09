Súboj generácií vo finále US Open, proti legende Wiliamsovej nastúpi tínedžerka Andreescová

Americká legenda Serena Williamsová a mladá Kanaďanka Bianca Andreescová si zahrajú o titul v ženskej dvojhre na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Poslednou tínedžerkou bola Wozniacka

Serena Williamsová ako turnajová osmička si v semifinále hladko poradila s nasadenou päťkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny za 70 minút 6:3, 6:1. V druhom semifinále Andreescová nasadená ako pätnásta zdolala Švajčiarku Belindu Bencicovú za 132 minút 7:6 (3), 7:5.

V sobotu po 22.00 h SELČ to bude vo finále súboj generácií. Zatiaľ čo S. Williamsová o 20 dní oslávi 38. narodeniny, Andreescová je ročník narodenia 2000. Tínedžerka v newyorskom finále bola naposledy predtým Dánka Carolina Wozniacka presne pred 10 rokmi.

Serena Williamsová bude mať ďalší pokus o vyrovnanie historického rekordu 24 grandslamových titulov, ktorý zatiaľ patrí iba Austrálčanke Margaret Courtovej. Bývalá svetová jednotka už jedno historické maximum dosiahla.

So Svitolinovou nemala zľutovanie

Pripísala si 101. víťazný zápas v New Yorku, čím sa vyrovnala krajanke Chris Evertovej. Za zmienku stojí aj pripomenutie faktu, že šesťnásobná šampiónka Serena prvýkrát vyhrala US Open presne pred 20 rokmi, keď ešte nemala osemnásť.

Fenomenálna Američanka v semifinále nemala zľutovanie s Ukrajinkou Svitolinovou. Povolila jej len štyri gemy a vo víťazných úderoch ju prestrieľala 34-11. Pozoruhodná je až 86-percentná úspešnosť po prvom podaní do kurtu v podaní víťazky. Vo Flushing Meadows si Serena zahrá po desiaty raz vo finále a zabojuje o siedmy miestny titul.

„Ďalšie finále, to je niečo šialené a skvelé zároveň. Bolo to herne solídne, ale nebol to môj najlepší výkon. Súperka je veľká profesionálka, ale tiež nezahrala najlepšie. Už sa však sústredím na ďalší zápas,“ uviedla Serena Williamsová na tlačovej konferencii, cituje ju aj portál Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Potrebovala dve tesné koncovky

Druhá nočná seansa na Štadióne Arthura Ashea trvala o poznanie dlhšie ako tá prvá a Andreescová potrebovala dve tesné koncovky setov na zdolanie Bencicovej.

Kanaďanka s rumunskými rodičmi bola počas väčšiny zápasu herne o čosi menej výrazná ako Švajčiarka so slovenskými rodičmi, ale v rozhodujúcich momentoch zabrala.

Bencicová mala za stavu 5:4 v prvom sete setbal, ale potom pokazila tajbrejk a prehrala ho 3:7. V druhom sete 22-ročná Švajčiarka viedla 2:0, 4:1, aj 5:2, ale tento sľubný náskok premrhala.

Po dvojchybe znamenajúcej vyrovnanie na 5:5 ironicky zatlieskala smerom do hľadiska a bolo zjavné, že je mimo koncentrácie na zápas. Andreescová dovŕšila obrat z 2:5 na 7:5 tretím premeneným mečbalom pri podaní súperky.

Kanaďanke sa splnil sen

Jej postup do finále je poriadny šok vo svetle faktov, že vo Flushing Meadows debutuje v hlavnej súťaži a na všetkých turnajoch tzv. veľkej štvorky bola dosiaľ najďalej v 2. kole. V online renkingu WTA poskočila z 15. na 8. miesto a môže ešte stúpnuť. Jej finálovej súperke S. Williamsovej zatiaľ patrí 9. priečka.

„Ani neviem, čo mám povedať. Keby mi to bol niekto povedal pred turnajom, že si v New Yorku zahrám vo finále, odkázala by som mu, že musí byť blázon. Možno to nebolo vidieť, ale vo vnútri som bola veľmi nervózna. Ešte že mi vychádzali bekhendy po čiare počas celého zápasu. Splnil sa mi sen, zahrám si proti Serene vo finále na US Open. Je to úžasné a bláznivé. Ona je veľká šampiónka,“ uviedla Bianca Andreescová v prvom televíznom pozápasovom rozhovore.