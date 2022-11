Súboj o druhé miesto v tabuľke Fortuna ligy vyhrala Dunajská Streda, Trnavu zdolala gólom v závere zápasu

Súboj o priebežnú druhú priečku v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige 2022/2023 lepšie zvládli hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Tí v sobotňajšom stretnutí 17. kola triumfovali nad Spartakom Trnava 1:0 a upevnili si vicelíderskú pozíciu, na ktorej majú momentálne štvorbodový náskok pred „andelmi“.

DAC pretrhol negatívnu sériu

Diváci na Žitnom ostrove boli svedkami vyrovnaného zápasu, v ktorom prišlo rozhodnutie až na konci. Všetko odštartovala 76. minúta, v ktorej bol vylúčený hosťujúci stredopoliar Kyriakos Savvidis.

Trnavčania v početnej nevýhode napokon nezvládli koncovku stretnutia a v 88. min rozhodol čiernohorský kanonier domácich Nikola Krstovič. Líder fortunaligovej streleckej tabuľky zaznamenal už 11. ligový zásah v sezóne 2022/2023.

„Videli sme vyrovnaný, remízový zápas. Obe mužstvá eliminovali silné stránky súpera a nebolo veľa šancí. V druhom polčase sme dostali zápas pod kontrolu a v čase, keď sme boli lepšie mužstvo a Dunajská Streda sa vytrácala z ihriska, inkasovali sme druhú žltú kartu, a to rozhodlo o zápase,“ povedal na klubovom webe tréner Spartaka Michal Gašparík ml.

DAC triumfoval nad Trnavou po prvý raz od 22. mája minulého roka. Vtedy v domácom prostredí zvíťazil 2:0, no následne proti Spartaku ťahal neúspešnú šnúru piatich duelov.

Podarilo sa zlomiť odpor

„Mimoriadne cenné víťazstvo a minimálne o gól sme boli lepší. Prvý polčas bol taktický a druhý polčas, keď sa hra otvorila, súper mal chvíľu optickú prevahu, ale my sme to ustrážili. Potom sme prestriedali a boli sme jasne lepší. Trnava sem prišla pre remízu, ale my sme zaslúžene zvíťazili,“ skonštatoval kouč Dunajskostredčanov Adrián Guľa.

Záložník DAC Miroslav Káčer veril až do konca, že sa domácim podarí zlomiť odpor Trnavčanov.

„Mohlo by to byť aj lepšie, ale chvalabohu za ten jeden gól. V závere sme hrali v početnej prevahe a aj s pomocou fanúšikov sme chceli zlomiť remízový stav. Všetci sme verili, že sa to podarí a nakoniec to vyšlo. Trnava bola dobre pripravená, má svoju kvalitu či už vpredu alebo v obrane. Chceli sme byť lepší, čo sa aj podarilo. Sme veľmi radi, že to vyšlo,“ povedal Káčer, ktorý nastúpil prvýkrát od 9. októbra, keď si v zápase so Žilinou zranil členok.