Súboj Slovákov v Škótsku bude veľmi dôležitý, tréner Kozák očakáva búrlivú atmosféru

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Skupinová fáza európskej časti kvalifikácie o postup na futbalové MS 2018 do Ruska sa blíži do cieľa. Slovákom s 15 bodmi patrí dve kolá pred koncom 2. priečka v F-skupine.

Lídrom je Anglicko (20 b.), za SR nasledujú Slovinsko a Škótsko (po 14 b.); Litva (5 b.) a aj Malta (0 b.) už sú von z hry o svetový šampionát. Slováci uzavrú svoje vystúpenia v „efku“ v októbri – predstavia sa v Škótsku (5. 10. o 20.45 h SELČ v Glasgowe) a doma proti Malte (8. 10. o 18.00 h v Trnave).

Slovensko má skúsenejší tím

Súboj v glasgowskom Hampden Parku bude z hľadiska naplnenia tímových ambícií mimoriadne dôležitý. „Škótsko si vážim ako hrdý národ. Sú to obrovskí vlastenci, ktorí odovzdajú na ihrisku všetko a mám k nim preto veľkú úctu. Sú na svojej pôde veľmi silní, majú obrovskú podporu fanúšikov, ktorí im vytvárajú to pravé futbalové prostredie,“ povedal tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval: „Väčšina našich hráčov pravidelne hráva pred podobnou kulisou, aká nás čaká v Škótsku, a preto s búrlivou atmosférou nebudú mať problém. Moje mužstvo je skúsenejšie než tím domácich. Táto naša generácia má veľkú kvalitu, ktorú potvrdila tým, že sa prebojovala na MS a potom aj na ME. Odohrala na týchto vrcholných podujatiach dosť zápasov a nazbierala tam veľa skúseností. Tím doplnili mladí hráči, ktorí zvýšili konkurenciu, mužstvo dozrelo a je kvalitnejšie ako bolo na MS i na ME.“

Skúsený slovenský kormidelník verí, že duel odohrajú vo výbornej atmosfére. „Teším sa veľmi na tento zápas. Mám rád všetky zápasy na ostrovoch, pretože ľudia tam futbal milujú a dokážu pre svoje mužstvá utvoriť parádnu atmosféru. Verím, že bude plný štadión, že nás prídu podporiť naši fanúšikovia a pomôžu nám v tomto náročnom súboji svojimi hlasivkami,“ skonštatoval Kozák.

Škótsky tréner zmenil filozofiu

„Škótsky tréner zmenil po zápase s nami, ktorý sme vyhrali 3:0, filozofiu svojho tímu. Kostru mužstva urobil z hráčov Celticu Glasgow a k dispozícii má široký káder. Trafil sa do zostavy, mužstvo šliape, hrá teraz skutočne dobre. Nerád rozprávam o jednotlivcoch, lebo futbal je tímová hra. Škóti majú silné mužstvo, v ktorom je dosť osobností počínajúc brankárom, skvelou obranou a končiac výborným útočníkom Griffithsom. Majú mužstvo, ktoré je sebavedomé a dokazujú to aj výsledkami. Škótsko je náročný súper. Bude to zápas kto z koho. Ten, kto ho zvládne, bude mať všetko vo svojich rukách. Bude to stretnutie, ktoré pravdepodobne rozhodne o tom, kto bude hrať baráž. My urobíme všetko pre úspešný výsledok,“ uzavrel pre web SFZ Ján Kozák.